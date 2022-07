2022 rok upływa nam pod znakiem najwyższej od lat inflacji. Ceny nie rozpieszczają w niemal każdej dziedzinie życia. Drożyzna uderza w portfele Polaków także w czasie letniego odpoczynku. Na finalny koszt wyjazdu wakacyjnego wpływają nie tylko koszty związane z noclegami i transportem, ale także jedzeniem “na mieście”.

– Główną funkcją aplikacji PanParagon jest przechowywanie paragonów. Dzięki temu do naszego systemu trafiają anonimowe informacje o cenach różnego rodzaju produktów i usług. W pełni sezonu wakacyjnego postanowiliśmy sprawdzić koszty jedzenia „na mieście” w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych w górach oraz nad morzem. Spośród paragonów pochodzących z lokali gastronomicznych wytypowaliśmy przekąski oraz dania, które są uniwersalne dla obu regionów. W ten sposób otrzymaliśmy podstawę do wiarygodnych porównań – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. Gdzie jest zatem drożej: w górach czy nad morzem?

Smaki lata

Lody, frytki, kebab, pizza, kotlet schabowy i pierogi to jedne z najczęściej wybieranych posiłków w czasie wakacji, niezależnie od tego czy znajdujemy się nad morzem czy w górach. To właśnie te produkty zostały ujęte w niniejszym badaniu. Smaki regionalne tj. góralski oscypek czy typowy dla polskiego wybrzeża dorsz celowo zostały wyeliminowane z badania, by uniknąć przekłamań w porównaniu cen. Jak zatem przestawia się rozkład cenowy w restauracjach i punktach gastronomicznych z podziałem na polskie góry oraz morze?

Nadmorska drożyzna?

Jak się okazuje za frytki, pizze i pierogi więcej zapłacimy nad Morzem Batyckim. Cenowa szala na niekorzyść gór przesuwa się natomiast w przypadku lodów, kebaba oraz schabowego – za nie rachunek w południowej części naszego kraju będzie wyższy niż nadmorskich kurortach. Co ciekawe, największą różnicę cenową między tymi dwoma regionami widać w przypadku pizzy. W miejscowościach nadbałtyckich zapłacimy za nią średnio 36,63 zł, natomiast w kurortach górskich średnia cena wynosi 31,50 zł. Najmniejsze różnice cenowe zostały odnotowane w przypadku lodów.

– W ogólnym rozrachunku jedzenie w lokalach gastronomicznych drożej wyniesie nas podczas wakacji nad Morzem Bałtyckim. Sumując wszystkie analizowane w badaniu pozycje w przypadku miejscowości nadmorskich przyjdzie nam zapłacić 125, 22 zł. Za takie same dania i przekąski w górach zapłacimy niemal 122 zł. Różnica to zaledwie kilka złotych – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Niezależnie od tego w jakim regionie spędzamy urlop w finalnej kalkulacji główną zawsze rolę odgrywa... zdrowy rozsądek – dodaje.

Różnice cenowe za poszczególne produkty zostały ujęte w poniższej grafice.