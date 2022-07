Reklama

W Radomiu odbyła się w sobotę "Konwencja Przyszłości" - największy zjazd Platformy Obywatelskiej i jej sympatyków od kilkunastu lat. W hali Radomskiego Centrum Sportu zgromadziło się ponad 5 tysięcy ludzi. Na początku konwencji głos zabrał lider PO Donald Tusk, później parlamentarzyści PO.

Sikorski bije w PiS i "intelektualistę" Suskiego

Były szef MSZ Radosław Sikorski nawiązał w swym wystąpieniu do agresji rosyjskiej na Ukrainę, nie szczędząc przy tym gorzkich słów rządzącemu Prawu i Sprawiedliwości. Wzruszyło mnie, gdy zobaczyłem zdjęcie ukraińskiej wicepremier odpowiedzialnej za integrację europejską, która się rozpłakała na wieść, że Unia zdecydowała się o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. A u nas? To tu w Radomiu czołowy intelektualista partii rządzącej Marek Suski powiedział, cytuję: "walczyliśmy z okupantem niemieckim, walczyliśmy z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim" - powiedział b. szef MSZ, wywołując śmiech i oklaski uczestników konwencji.

Skrytykował też szefa MON Mariusza Błaszczaka, który - według niego - swe urzędowanie jako wicepremier ds. bezpieczeństwa rozpoczął od "ataku na opozycję". Mariusz Błaszczak w wywiadzie raczył stwierdzić, że po pierwsze rząd od dawna wiedział o nadchodzącej wojnie, po drugie - że opozycja rozbroiła kraj, po trzecie - że opozycja chciała rzucić wschodnią Polskę na pożarcie potencjalnemu okupantowi - mówił Sikorski.

Sikorski: Dopiero teraz panicznie zamawiacie drony, helikoptery i amunicję

Pytał też dlaczego, skoro rząd wiedział o zbliżającej się agresji Rosji na Ukrainę, "nie przygotował kraju do obrony". Dlaczego dopiero teraz panicznie zamawiacie drony, helikoptery i amunicję. Jeżeli wiedzieliście, to dlaczego zamiast gromadzić rezerwy finansowe, zadłużyliście Polskę? Dlaczego skłóciliście nas z UE i najważniejszymi państwami członkowskimi? Dlaczego próbowaliście wywłaszczyć największą inwestycję amerykańską w Polsce? Dlaczego zapraszaliście do Warszawy popleczników Putina - mówił europoseł.

Przekonywał, że zakupiony niedawno sprzęt wojskowy dotrze do Polski dopiero pod koniec tej dekady. A jak Putin nie poczeka do końca dekady? - zapytał Sikorski, po czym wytknął Prawu i Sprawiedliwości, że zmarnował "dziesiątki milionów złotych" na "pseudokomisję Macierewicza" czy "rdzewiejące ławeczki". Wykańczaliście doświadczonych generałów, a szarańcza waszych "Misiewiczów" obsiadła spółki zbrojeniowe - dodał Sikorski.

Sikorski oskarża PiS o wyciek danych i Pegasusa

Według niego, PiS dopuścił ponadto do "wycieku do Rosji całej bazy danych zasobów Wojska Polskiego". Pegasusa nie ładowaliście rosyjskiej agenturze wpływu, choćby we własnych szeregach, tylko niepokornym politykom, adwokatom i prokuratorom - stwierdził eurodeputowany PO.

Odnosząc się do zarzutów Błaszczaka dotyczących "rozbrojenia kraju" przez opozycję, wskazał, że to w czasie urzędowania premiera Jerzego Buzka (obecnie europosła PO) Polska przystąpiła do NATO. 2 proc. PKB na wojsko ma pan dzięki ministrowi (obrony) Bronisławowi Komorowskiemu, który nie był członkiem PiS, samoloty F16 kupił panu minister Jerzy Szmajdziński, który też nie był członkiem PiS; pierwszy nadbrzeżny dywizjon rakietowy kupił panu minister Bogdan Klich, który też nie należał do PiS - wymieniał Sikorski, zwracając się do Błaszczaka.

Przekonywał, że bardzo wiele sprzętu wojskowego - nowoczesne czołgi, samoloty szkoleniowe, okręty wojenne - zakupiono z kolei w czasach, gdy resortem obrony kierował Tomasz Siemoniak (PO). I nie wiem, ile byście nie łgali o winach Tuska, to jedyną stałą amerykańską bazą w Polsce, jest kończona właśnie, uzgodniona za jego rządów, po rosyjskim ataku na Gruzję, baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie - zaznaczył Sikorski.

"Skończcie ze szczuciem Polaków na zaprzyjaźnione kraje i siebie nawzajem"

Zaapelował do Prawa i Sprawiedliwości, by skończyli ze "szczuciem Polaków na zaprzyjaźnione kraje i na siebie nawzajem". Niezależnie od tego kto gdzie mieszka, kogo jak kocha, w co wierzy lub nie, może być polskim patriotą (…). Na miłość boską, wrogiem nie są inni Polacy, wrogiem jest Putin. Przestańcie bajdurzyć o zamachu smoleńskim, zamknijcie płatne fabryki kłamstw, skończcie łamać konstytucję i dobrowolnie przyjęte traktaty. Zajmijcie się walką z kryzysem gospodarczym, i przygotowaniem na kryzys energetyczny - apelował europoseł.

Zapewnił, że gdy PO dojdzie do władzy, odbuduje polskie sojusze, zjednoczy Polaków i "odstraszy Putina". Obyśmy zdążyli - dodał.