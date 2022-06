"Aneksja w działaniu. Pierwszy rosyjski bank - Promswiazbank - oficjalnie wchodzi na okupowane terytorium obwodu donieckiego. Między innymi ma masowo wydawać mieszkańcom karty +Mir+ (rosyjski zamiennik systemów Visa czy MasterCard)" - napisał Andriuszczenko w komunikatorze Telegram.

Faktycznie to bezpośrednia integracja systemu bankowego okupowanych terytoriów z systemem rosyjskim - podkreślił.

"Regres jako gwarancja siły nazistowskiego reżimu"

We wcześniejszym wpisie opublikował kilka zdjęć z Mariupola. "Tablica ogłoszeń. Nowy jedyny oddział banku z bankomatem. Polepszenie życia od Rosji to zniszczenie cywilizacji i powrót do średniowiecza. Regres jako gwarancja siły nazistowskiego reżimu" - napisał doradca mera. (https://t.me/andriyshTime/1279)

Jedno ze zdjęć opublikowanych przez Andriuszczenkę przedstawia logo Centralnego Banku Republikańskiego, czyli banku utworzonego w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej w 2014 roku. Na kartce napisano, że w banku nie można wypłacać pieniędzy z ukraińskich kart płatniczych.

Na zdjęciu tablicy ogłoszeń widać m.in. napisany na kartce kolorowym flamastrem rozkład jazdy transportu publicznego.