"Podobno w kuluarach WEF nie brakuje głosów, że może czas wstrzymać ogień, dogadać się z Kremlem i wrócić do biznesu z Rosją. Czy to nowy wirus ślepoty?" - napisał na Twitterze Podolak.

"Ukraina nie handluje suwerennością, by ktoś mógł wypełnić swój portfel. Najkrótsza ścieżka do zakończenia wojny to broń, pieniądze, embargo" - dodał.