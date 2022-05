To jest polskie gospodarstwo należące do mojej rodziny. Na początku wojny udało się ewakuować większość naszych ukraińskich pracowników do Polski, resztę zabili Rosjanie, którzy opanowali obiekt. Teraz ukraińska armia wykończyła drani. Gospodarstwo zostało całkowicie zniszczone - napisał na Twitterze przedsiębiorca.

Szczepan Wójcik poinformował o tym, że gospodarstwo zostało zaatakowane przez Rosjan w lutym. Pracowało tam 80 pracowników, część została zabita przez Rosjan. Właściciele dostali nagranie z ostrzału gospodarstwa wartego 12 mln euro od sił ukraińskich.