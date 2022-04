W ciągu ostatniego rokuzmalala o kolejne 349 obiektów. Dziś jest ich 9942 - wynika z najnowszych danych GUS. W porównaniu do przedpandemicznego 2019 r. spadek jest jeszcze bardzej znaczący. Od tego czasu z mapy Polski zniknęło ok. 1300 obiektów. Są wśród nich zarówno te hotelowe, których liczba zmniejszyła się z 4229 do 3949, jak i pozostałe przyjmujące turystów - z 7002 do 5993. To dowód, że pandemia i związane z nią lockdowny nie oszczędziły nikogo.