Według Linde w Szwecji "istnieje zwiększone zagrożenie ze strony obcych mocarstw, przede wszystkim Rosji".

Reklama

Dlaczego Szwecja wydala tylko trzech dyplomatów?

Na pytanie, dlaczego za persona non grata uznanych zostanie jedynie trzech dyplomatów, Linde odpowiedziała, że "to zawsze powoduje konsekwencje". Musimy ważyć własne interesy, ale to nie wyklucza, że wydalimy kolejnych - podkreśliła.