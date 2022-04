Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiada najnowszy raport analityków e-petrol. Jakie kwoty powitają kierowców na stacjach?

Benzyna 95-oktanowa w mijającym tygodniu kosztowała 6,67 zł za litr, czyli o 8 groszy więcej niż tydzień wcześniej - wynika z prognozy. Najmocniej, bo aż o 37 groszy zdrożał litr oleju napędowego, który w tym tygodniu kosztował średnio 7,66 zł. Cena gazu LPG od trzech tygodni pozostaje na poziomie 3,79 zł/l.

Ceny paliw od poniedziałku 4 kwietnia, benzyna 95 bez obniżki

– Mijający tydzień na rynku paliw w Polsce przyniósł podwyżki. Kierowcy znowu płacą więcej za tankowanie, szczególnie ci, którzy tankują olej napędowy – powiedział Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. – W przypadku gazu LPG jest szansa na to, że najbliższe dni przyniosą obniżki. Jeśli chodzi o paliwa podstawowe, czyli benzynę 95 i olej napędowy, takich obniżek w najbliższych dniach jeszcze się nie spodziewamy – ocenił.

W pierwszym tygodniu kwietnia na stacjach powinny obowiązywać ceny z przedziału:

6,63-6,77 zł/l dla benzyny 95-oktanowej;

7,62-7,77 zł/l w przypadku diesla;

3,69-3,79 zł/l za gaz LPG.

Ceny paliw i Amerykanie uwalniają rezerwy ropy

W ostatnich dniach do przeceny na rynku naftowym najpierw przyczyniły się obawy związane z wprowadzonym w Szanghaju lockdownem. – Ograniczenie mobilności w tym 26-milionowym mieście, które według szacunków analityków z ANZ Research odpowiada za 4 proc. całej chińskiej konsumpcji surowca, będzie miało negatywne skutki dla popytu na paliwa – zauważył Maziak.

W drugiej połowie tygodnia argumentów za kontynuacją przeceny dostarczyła decyzja amerykańskich władz o największej w historii akcji uwolnienia strategicznych rezerw surowca. – Stany Zjednoczone, zaczynając od maja, przez 6 miesięcy dostarczą na rynek 180 milionów baryłek surowca, co daje średnio milion baryłek ropy dodatkowej podaży, która w obliczu ograniczeń w zakupach rosyjskiego surowca ma pomóc w walce z rosnącymi cenami paliw. Amerykanów w tych działaniach mają wesprzeć pozostali członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej – stwierdził ekspert e-petrol.

Ropa tanieje, obniżek cen paliw na stacjach nie widać

Z kolei analitycy Biura Maklerskiego Reflex zauważają, że od początku tygodnia, w ślad za obniżkami cen ropy i paliw gotowych notowane są obniżki cen paliw na rynku hurtowych. – W dużym stopniu łagodzą one skutki wcześniejszego wzrostu. To dlatego na rynku detalicznym na części stacji ceny postały stabilne, ale na części niestety wzrosły. Na zdecydowanie mniejszej części ceny zaczęły spadać. I chociaż możliwa wydaje się dzisiaj obniżka cen detalicznych, to taniej zatankujemy tylko wtedy, gdy ceny w hurcie ponownie nie zaczną gwałtownie rosnąć – prognozują eksperci.

W tym tygodniu ceny benzyny Pb95 wzrosły średnio o 3 gr/l, Pb98 o 4 gr/l, oleju napędowego o 16 gr/l. Jakie ceny na stacjach? Za benzynę bezołowiową 95 zapłacimy - 6,68 zł/l. Bezołowiowa 98 kosztuje 7,02 zł/l. Olej napędowy to aż 7,68 zł/l. Litr gazu LPG - 3,75 zł/l.

– Dzisiaj za paliwa na stacjach co prawda płacimy mniej niż 10 marca, kiedy ceny były najwyższe, to wciąż więcej niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. W tym czasie ceny benzyny 95 i 98 wzrosły średnio o 1,11 i 1,19 zł/l, oleju napędowego o 2,06 zł/l i autogazu o 1,07 zł/l – wyliczyli analitycy.