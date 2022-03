Przed chwilą została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP - powiedział we wtorek wicepremier Sasin na konferencji prasowej. To pozwala nam sfinalizować proces, prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania Polskiego Holdingu Spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze - dodał Sasin.

"Chcemy pozyskać nowe podmioty"

W przyszłości będzie akwizycja do polskiego holdingu spożywczego - zapowiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Chcemy pozyskać nowe podmioty, w tym zagraniczne - dodał. Zamierzamy w przyszłości dokonywać akwizycji do polskiego holdingu spożywczego - zapowiedział wicepremier Sasin. Mamy zamiar pozyskiwać do tego holdingu nowe podmioty, w tym zagraniczne, bo dziś takie możliwości są - dodał.

Przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy buduje polskie duże podmioty, którym już się staje Krajowa Grupa Spożywcza. Takim podmiotem będzie też powiększony Orlen i zaraz będziemy mówić o nowych konsolidacjach w gospodarce - zapowiedział. Jak podkreślił szef MAP, nie ma inne drogi, jeśli Polska chce zachować suwerenność i bezpieczeństwo w kluczowych sektorach gospodarki.