Putin przekazał też Benetowi ocenę "postępów operacji militarnej" sił rosyjskich na Ukrainie - podaje portal Times of Israel. Według dziennika "Jerusalem Post" przywódcy omawiali sytuację na Ukrainie, a Putin złożył Benetowi kondolencje z powodu ataku w Beer Szebie. We wtorek Palestyńczyk zabił tam nożem cztery osoby, zanim został zastrzelony przez osobę cywilną.

Benet wielokrotnie kontaktował się z przywódcami Ukrainy i Rosji, próbując mediować między tymi krajami, m.in. 5 marca spotkał się z Putinem w Moskwie, a ostatnio rozmawiał z nim telefonicznie 14 marca.

Kijów prosi o Pegasusa

Dziennik "Haarec" przytacza natomiast fragmenty rozmowy z ukraińskim wicepremierem i ministrem transformacji cyfrowej Mychajło Fedorowem, który zaapelował do Izraela o technologiczną pomoc dla jego kraju, w tym możliwość wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus w walce z Rosjanami. Pytany o to, czy Ukraina chciałaby otrzymać od Izraela nieofensywną broń cybernetyczną, Fedorow odparł: Oczywiście. Zdecydowanie tego chcemy i potrzebujemy. Byłoby to pożytecznym (instrumentem walki).

Resort obrony odmówił odpowiedzi na pytanie "Haareca", czy izraelskie firmy mogą dostarczać Ukrainie pomocy technologicznej. Dziennik podaje też, powołując się na środowe doniesienia "Guradiana" i "Washington Post", że Izrael już wcześniej odrzucał prośby Kijowa o możliwość korzystania z Pegasusa. Według rozmówców izraelskiego dziennika rząd Beneta nie zgodzi się na udostępnienie Ukrainie wsparcia cybernetycznego.