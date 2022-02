Musimy przygotować się na burzliwe czasy w Europie Wschodnie – mówi Johannes Varwick, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Halle. Mimo wszystko nadal trzeba polegać na dyplomacji. Teraz ważne jest, aby spróbować zamrozić ten konflikt, a nie rozwiązać go.

Politolog: Trzeba wspólnie dopomóc Rosji. Sankcję będą nas drogo kosztować

Trzeba wspólnie dopomóc Rosji znaleźć miejsce w europejskiej sieci bezpieczeństwa - dodaje. Nie da się dalej postępować tak, jak dotychczas – podkreśla Varwick. Zachód nałoży na Rosję mocne sankcje. Jednak te będą nas dużo kosztować.

Jak dodaje politolog, obecne wydarzenia są "naprawdę wybuchowe". Dlatego właściwie nie ma teraz pola manewru do negocjacji między Rosją a Zachodem. Naszym obecnym celem powinno być to, by nie doszło do trwałej eskalacji – podkreśla Varwick, uważając, że w polityce między Rosją a Zachodem nastała "epoka lodowcowa".