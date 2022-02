Czarnek pytany w internetowej części wywiadu w RMF FM o to, ile stracił na Polskim Ładzie przekazał, że "jakieś 1 tys. 100 zł". To bardzo dużo, (...) ale ja byłem do tego przygotowany, bo Polski Ład zakładał, że ci, co mają powyżej 12 tys. 800 zł będą na nim tracili. Ja mam znacząco powyżej 12 tys. 800 zł - zatem tracę - dodał.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 12 tys. 800 zł.

Czarnek o Zjednoczonej Prawicy

Przemyslaw Czarnek był pytany w RMF FM o sytuację w Zjednoczonej Prawicy po ogłoszeniu przez TSUE wyroku ws. mechanizmu warunkowości.

Nie widzę w SP nikogo, kto by porzucał koalicję Zjednoczonej Polski i oddawał władzę opozycji. Mają nieco inny punkt widzenia na sposób postępowania z UE, która tak czy inaczej naszym zdaniem działa niepraworządnie, niedemokratycznie, niezgodnie z prawem. Natomiast czysta polityka w wykonaniu UE wymaga również czystej polityki z naszej strony - powiedział Przemysław Czarnek.

Rozumiem zdanie Solidarnej Polski, nie zgadzam się z nim, ale nie mam najmniejszej wątpliwości, że nasi przyjaciele z Solidarnej Polski są lojalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy i oby tak pozostało - dodał szef MEiN.

Nauka zdalna

Myślę, że to była ostatnia nauka zdalna, nie ma na horyzoncie żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby naukę stacjonarną. Ta nauka zdalna, która się kończy, była incydentem - zapewniał w RMF FM Przemysław Czarnek.