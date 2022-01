Jeśli dojdzie do dalszej eskalacji ze strony Rosji, to wszystkie opcje są na stole - powiedział. Jeśli wszystkie opcje są na stole, to niewiele lub żadna nie jest wyłączona. I myślę, że pod względem jasności, nie można pobić tego stwierdzenia - stwierdził Klinbeil.

Nord Stream 2

Będący politykiem SPD Olaf Scholz po długich wahaniach dał w mijającym tygodniu do zrozumienia, że dla niego wszystkie sankcje są możliwe, jeśli granice Ukrainy zostaną naruszone - przypomina agencja dpa. Z kolei premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig z SPD wezwała w czwartek do szybkiego uruchomienia gazociągu między Rosją a Niemcami. Mam nadzieję na szybką procedurę (...), aby rurociąg mógł ruszyć" - powiedziała. "Jestem głęboko przekonana, że pilnie potrzebujemy tego rurociągu bałtyckiego - dodała.

Klingbeil wezwał teraz do zaprzestania kontrowersji w tej sprawie. Powinniśmy skończyć z tym wielogłosem, który mieliśmy w ostatnich dniach - powiedział. Jeśli chodzi o proces zatwierdzania, powiedział, że jest to sprawa dla Federalnej Agencji ds. Sieci. Nie ma tam żadnych wpływów politycznych. Federalna Agencja ds. Sieci przerwała w listopadzie procedurę certyfikacyjną dla Nord Stream 2 i postawiła warunki, które operatorzy powinni spełnić. Dopiero wtedy można kontynuować procedurę.