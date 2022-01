Studenci wykonali swój projekt w ramach globalnego konkursu Open Data Addathon, organizowanego w grudniu 2021 przez Abu Dhabi Digital Authorities - poinformował PAP Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW).

W ramach tego konkursu międzynarodowe zespoły złożone ze studentów, naukowców czy przedstawicieli firm sektora informatycznego, na podstawie udostępnionych 2500 zbiorów danych, musiały zaproponować innowacyjne rozwiązanie dla metropolii przyszłości. Szczególnie mile widziane były pomysły, które mogą rozwiązać choć jeden z kluczowych problemów dzisiejszych miast: nadmierny poziom zanieczyszczeń, niezawodność dostaw energii, efektywność transportu czy szeroko pojęte bezpieczeństwo. Uczestnicy zmagań informatycznych mieli zaledwie dwa tygodnie na przekształcenie otrzymanych informacji w użyteczne dane wyjściowe, zdefiniowanie problemu, zaprojektowanie rozwiązania oraz przedstawienie prototypu rozwiązania - przekazał wydział PW.

Aplikacja polskich studentów

Studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej SMART CITY, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych DATA SCIENCE CLUB zajęli II miejsce w tym konkursie. Zaprojektowali aplikację, która pozwala na optymalizację rozkładu przystanków komunikacji miejskiej tak, aby skrócić czas przejazdu transportem publicznym pomiędzy najważniejszymi punktami Abu Dhabi - jednego z największych miast Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozwiązanie można zastosować również w innych miejscach świata.

Po rozmowach z mieszkańcami Abu Dhabi inaczej spojrzeliśmy na analizowane dane. Zauważyliśmy, że większość osób w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wybiera samochód do nawet krótkich podróży. Zaczęliśmy się zastanawiać – co właściwie jest tego przyczyną – opowiada Aleksandra Jamróz, członkini zwycięskiego zespołu i studentka II roku Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. – Wszystko wskazywało na to, że za aktualny stan rzeczy odpowiada niedopasowana do rzeczywistych potrzeb komunikacja publiczna. Dlatego też postanowiliśmy zaproponować rozwiązanie poprawiające funkcjonowanie transportu zbiorowego. Przearanżowaliśmy więc obecny system linii autobusowych i umiejscowienie poszczególnych przystanków tak, aby z wybranego punktu A do punktu B można było dojeżdżać szybciej, niż obecnie.

Zespół studentów w składzie Stanisław Raczkiewicz, Paweł Saniewski, Adam Miśkiewicz, Michał Kaza, Maciej Grzelczyk, Igor Nowacki i Ola Jamróz stworzył projekt aplikacji, łączącej dwie funkcjonalności. Pierwszą – w postaci programu podpowiadającemu użytkownikowi, jaki środek transportu bardziej opłaca się wybrać na określonej trasie (po wpisaniu adresu początkowego oraz końcowego system automatycznie porównuje czas i koszt przejazdu taksówką i komunikacją miejską). Drugą – proponującą nowe umiejscowienie przystanków (na podstawie dostępnych parametrów takich jak: obecny rozkład przystanków, rozmieszczenie atrakcji turystycznych, częstotliwość wykorzystania konkretnych przystanków, odległości między nimi).

Zaproponowane przez nich rozwiązanie daje też możliwość zakupu biletu na autobus oraz zamówienia taksówki bezpośrednio z poziomu aplikacji.

W opracowaniu nowego planu rozmieszczenia przystanków komunikacji miejskiej wykorzystaliśmy więc nie tylko udostępnione dane wyjściowe, ale przede wszystkim skorzystaliśmy z naszej unikatowej wiedzy zdobytej podczas toku studiów, w szczególności uczenia maszynowego ze wzmocnieniem oraz algorytmów sztucznej inteligencji – dodaje Aleksandra Jamróz.

Udział w hackatonie był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Jako absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej miałem już podstawę wiedzy z zakresu transportu - czyli tego, na czym skupiliśmy się w projekcie. Jako student kierunku Data Science na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zdawałem sobie sprawę, w jaki sposób możemy wykorzystać dane – podsumowuje inny członek zespołu, Adam Miśkiewicz. - Cieszę się, że udało nam się stworzyć zespół złożony z przedstawicieli obu naszych uczelni, w naszym projekcie widać było efekt synergii, udało nam się wykorzystać rozmaite umiejętności jednostek, aby wspólnie złożyć je w spójną i ciekawą całość. Jak widać współpraca naszych dwóch Warszawskich uczelni potrafi przynieść świetne rezultaty - i to jest również coś, co starałem się podkreślić w czasie prezentacji przed jury konkursu w Abu Zabi.

W informacji z WEiTI PW PW podkreślono, że rezultatem nie jest "tylko" zwiększenie efektywności funkcjonowania transportu zbiorowego w nowoczesnej metropolii, ale także poprawa wygody mieszkańców i zmniejszenie ruchu samochodów, a więc ograniczenie kongestii ruchu drogowego i związanej z nią emisji szkodliwych substancji do atmosfery.