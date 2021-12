Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że "będziemy mieć kolejną falę. Ta fala będzie najprawdopodobniej falą tego nowego wariantu Omikron".

Reklama

Przychodzi duże i nie do końca dla nas znane zagrożenie w postaci nowego wariantu omikron, którego zakaźność jest znacznie większa. Jeżeli my nie nauczymy się żyć z tymi obostrzeniami, nie nauczymy się ich respektować i nie będziemy w tej całej polityce spójni - rząd w swoim przekazie, społeczeństwo w realizacji obostrzeń, a służby w ich egzekwowaniu - będziemy mieć bardzo duży problem - podkreślił.

Dlatego namawiał "by ci, którzy się nie zaszczepili, absolutnie zrobili to teraz”. Zakaźność jest taka, że każdy złapie. Nawet ten, który chorował do tej pory. Trzeba się zaszczepić. A ci, którzy szczepili się na początku tego roku, powinni się doszczepić, bo to zwiększa odporność przed nowym wariantem – dodał dr Szułdrzyński.

Sam jest zwolennikiem wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.