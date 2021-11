Donald Tusk spotkał się z ekspertami medycznymi i członkami Rady Medycznej przy premierze - poinformowała Platforma Obywatelska na Twitterze.

Konferencja Tuska

W środę, o godz. 11.00 w Biurze Krajowym PO (ul. Wiejska 12a, IV piętro) odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego PO Donalda Tuska.

Statystyki pandemii są rekordowe i są to bardzo smutne i dramatyczne rekordy. Blisko 30 tys. zachorowań, blisko pół tysięcy zmarłych. To są statystyki tragiczne, bo one niestety sytuują Polskę na samym szczycie tego dramatycznego rankingu. Nie możemy tej sprawy zostawić bez reakcji - powiedział Donald Tusk.

Rząd nie informuje o rekomendacjach Rady Medycznej. Dlaczego? Okazuje się że konkluzje Rady Medycznej nie są uwzględniane przez rząd od wielu miesięcy - mówił Donald Tusk.

Rząd nic nie robi, rząd abdykował ws. pandemii - dodał.

Inicjatywa marszałek Elżbiety Witek ma wymiar propagandowy, ale Borys Budka będzie na spotkaniu w sprawie pandemii - powiedział polityk.

Rekomendacje Rady Medycznej, jeśli będą przestawione przez rząd, mogą liczyć na nasze poparcie - zapowiedział szef PO.