Jak powiedział we wtorek w czasie konferencji dyrektor PGE Energia Ciepła oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Paweł Majewski, stolica Podkarpacia stale się rozwija i wzrasta zapotrzebowanie na energię cieplną. - Dlatego stale inwestujemy, budujemy kolejne instalacje w oparciu o ekologiczne źródła, takie jak gaz czy odpady. Ponieważ jest to konieczne – tłumaczył.

Majewski dodał, że zmiany są korzystne dla mieszkańców Rzeszowa i dla środowiska. Przypomniał, że do 2003 r., kiedy oddany został blok gazowy, elektrociepłownia zużywała rocznie 80-100 tys. ton węgla. Obecnie jest to ok. 10 tys. ton tego surowca, a od 2023 r. węgiel wcale nie będzie używany w rzeszowskiej elektrociepłowni.

Jak podał Majewski, z paliw, które są obecnie używane w elektrociepłowni, węgiel stanowi ok. 6 proc.; 80 proc. to gaz, ok. 14 proc. - odpady.

Bez węgla?

Jak powiedział obecny na konferencji zastępca Majewskiego, Tadeusz Kępski, odejście od węgla będzie możliwe dzięki 2 inwestycjom. Pierwsza to budowa nowej linii w ITPOE. Kępski przypomniał, że obecna instalacja została oddana w 2018 r. i przetwarza ok. 100 tys. odpadów rocznie. Instalacja ma moc energetyczną 8 MW, moc cieplna to 16 MW, poza sezonem grzewczym ta moc wzrasta do ponad 20 MW.

- Planujemy budowę drugiej linii w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE); powstanie w tym samym budynku, który został wybudowany z myślą o uruchomieniu w przyszłości właśnie drugiej linii. Nowa linia powstanie w pierwszym kwartale 2024 r. i spalanych będzie tam ok. 80 tys. ton odpadów rocznie – dodał.

Trwa przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji.

Drugą inwestycją prowadzoną w rzeszowskiej elektrociepłowni jest budowa kotłowni gazowej. Jak zaznaczył Kępski, po jej powstaniu w 2023 r. elektrownia nie będzie używała węgla.

Kotłownia będzie miała moc 186 MW i będzie pełniła funkcję rezerwową. Zastąpi cztery działające jeszcze kotły węglowe, które używane są tylko w zimie, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na ciepło.

Kierownik wydziału wytwarzania w rzeszowskiej elektrociepłowni Łukasz Gugała dodał, że kotłowania będzie składać się z 6 kotłów o mocy 31 MW termicznych każdy, które wyposażone będą w niskoemisyjne palniki gazowe. - Umowa z wykonawcą - konsorcjum firm Polimex Energetyka i Polimex Mostostal została podpisana w sierpniu br. i opiewa na ponad 77 mln zł. Inwestycja ma być oddana w I kwartale 2023 r. – powiedział.

W rzeszowskiej elektrociepłowni pracuje obecnie ponad 220 pracowników.