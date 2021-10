W niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja zwołana przez Donalda Tuska w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

Reklama

Na Placu Zamkowym przemawiała Wanda Traczyk-Stawska, którą zagłuszała kontrmanifestację środowisk narodowych, podczas której przemawiał szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Komentarz Lubnauer

Katarzyna Lubnauer powiedziała w RMF FM, że KO złożyło wniosek o delegalizację stowarzyszeń Bąkiewicza.

Chyba wszyscy jesteśmy wściekli, kiedy chcą nas wyprowadzić z UE. Dla Polski nie ma alternatywy. Albo jesteśmy na zachodzie, albo będziemy na wschodzie - mówiła.

To wszystko co proponują nam "nasi" narodowcy to jest faszyzm -dodała.