"Oto ogłaszamy program rządowy +Laboratoria przyszłości+. Program wartości miliarda złotych na +Laboratoria przyszłości+, na kompetencje przyszłości naszych dzieci, na nowoczesny sprzęt, który trafi do wszystkich szkół podstawowych" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w środę na wspólnej konferencji z pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyną Orłowską, która jest także pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej.

Reklama

To największa tego typu inwestycja w unowocześnienie polskiej szkoły, w unowocześnienie polskiej edukacji, w kompetencje przyszłości naszych dzieci - podkreślił szef MEiN.

+Laboratoria przyszłości+ trafią do wszystkich szkół, które będą tego chciały, a zatem również do tych szkół, które mają mniej niż 100 uczniów. Także te małe szkoły w niewielkich miejscowościach mają szansę, jeśli tylko się zgłoszą, otrzymać środki przynajmniej 30 tys. zł na utworzenie +Laboratoriów+ ze sprzętem do tworzenia kompetencji przyszłości - dodał Czarnek.

Wskazał, że ogłoszona inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 tys. szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup środki przynajmniej nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, kamery, sprzęt do nagrań.

Polski rząd postawił sobie zadanie, by nie wracać do szkoły sprzed pandemii (...). Wracamy do szkoły z nowoczesnym sprzętem - powiedziała Orłowska. Podała, że katalog sprzętu, który może trafić do szkół liczy 150 pozycji i nie jest zamknięty, można zgłaszać propozycje, o co może być rozszerzony. Konsultacje potrwają do 30 września.

Jak otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak, aby środki finansowe trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe. Kwoty przekazane szkołom będą zależeć od liczby uczniów, którzy się w nich uczą.

Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60 proc. wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40 proc. - w 2022 r. Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października a połową listopada.

Program realizuje jeden z postulatów "Polskiego Ładu" i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.