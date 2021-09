Zdjęcia satelitarne, które monitoruje zespół USCG ds. bezpieczeństwa morskiego wykazały, że rozciągająca się na kilometry plama ropy dryfuje na wschód, około 19 km od wybrzeża zatoki.

Akcja nurków

Gdy nurkowie wykryją źródło wycieku, podjęte zostaną próby ograniczenia jego wpływu na środowisko, na razie trwają zabiegi, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się plamy ropy na większej przestrzeni - podała prywatna firma Clean Gulf Associates, która została wynajęta do zlokalizowania źródeł wycieku.

Reuters przypomina, że w czwartek Amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska poinformowała, iż specjalny samolot został wysłany z Teksasu, by ustalić gdzie pojawiła się plama ropy, o której jako pierwsza poinformowała w środę Associated Press.

Huragan Ida

W ubiegłą niedzielę Ida uderzyła w Luizjanę, a w nocy ze środy na czwartek katastrofalne ulewy spowodowane huraganem nawiedziły północny-wschód USA, w tym stany Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania i Maryland.

Huragan spowodował uszkodzenia instalacji naftowych, w tym prawdopodobnie w rafinerii, co może doprowadzić do podwyżek cen benzyny i pogłębić inflację. Ida uderzyła w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej dokładnie 16 lat po huraganie Katrina. W ubiegłą niedzielę przetaczała się z wiatrem o prędkości około 150 mil na godzinę, co oznacza, że była piątym najsilniejszym huraganem, jaki kiedykolwiek nawiedził kontynentalne USA.