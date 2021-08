W razie potrzeby UE będzie nadal wspierać państwa członkowskie dotknięte działaniami reżimu Łukaszenki – przekazał PAP Stano, pytany o ostatnie wydarzenia na granicy białorusko-polskiej.

Od kilku dni na terytorium Białorusi tuż przy granicy z Polską koczuje grupa kilkudziesięciu osób. Nie mogą wejść do Polski ani cofnąć się na Białoruś. Pomocy udzielali im wolontariusze fundacji "Ocalenie" i mieszkańcy, teraz jednak nie mogą tego robić.

KE o sytuacji uchodźców na polskiej granicy

To jest całkowicie nie do przyjęcia. To kolejny przykład bezczelnego lekceważenia przez reżim praw podstawowych, godności ludzkiej i międzynarodowych zobowiązań Białorusi – dodał rzecznik.

Przekazał, że KE ściśle współpracuje z polskimi władzami, aby wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami.