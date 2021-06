Zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK z końca 2016 r. sędziowie TK mają obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, a prezes TK publikuje je - w tym to złożone przez siebie - w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego co roku do dnia 30 czerwca.

Reklama

Oświadczenia majątkowe sędziów TK

W środę wieczorem oświadczenia te zostały opublikowane. "Na stronie Trybunału Konstytucyjnego zostały, tak jak w poprzednich latach, opublikowane oświadczenia majątkowe sędziów. Podobnie, jak w przypadku sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych niektórym z oświadczeń – na wniosek zainteresowanych – nadano klauzulę tajności zastrzeżone" - poinformował TK.

Które oświadczenia mają klauzulę tajności?

Klauzulę tajności mają oświadczenia sędziów: Krystyny Pawłowicz, Justyna Piskorskiego, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego i Jarosława Wyrembaka.