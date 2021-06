"PB" podaje, że Moderna, producent szczepionki mRNA przeciw koronawirusowi, wkrótce zatrudni szefa centrum usług, które otwiera w Warszawie.

Już przyjmujemy pierwszych menedżerów. W czerwcu podpiszemy umowę najmu biura. W ciągu kilku lat zatrudnimy 250 osób. Będę tu częstym gościem - mówi "PB" Dan Staner, szef Moderny na Europę, który ma biuro w Szwajcarii.

Gazeta przypomina, że obecnie Moderna zatrudnia na świecie, głównie w USA i Kanadzie, 1700 pracowników. Warszawskie centrum usług - jak informuje - na początek zajmie się finansami i księgowością oraz HR. "Będzie obsługiwać kluczowe dla spółki funkcje. Niewykluczone, że otworzymy drugie centrum w Azji, gdzie jest inna strefa czasowa, ale Warszawa będzie głównym zagranicznym hubem. Najpewniej to w Polsce będziemy mieć drugie co do wielkości biuro, po amerykańskim. Rozmawiałem o tym z polskim ministrem zdrowia, który powiedział, że Polska będzie naszym drugim domem" - dodał Staner.