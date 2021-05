Szef rządu podczas piątkowej wizyty w firmie Novo Pak na Mazowszu podkreślił, że z ogromną przyjemnością może zakomunikować, że "mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44 proc."

Premier wskazał, że jest to odbicie po zeszłym roku, ale i tak "przez najbliższe miesiące będziemy obserwowali znakomite wyniki produkcji przemysłowej".

Mateusz Morawiecki dodał, że polska gospodarka jest u progu wyjścia z czasów pandemii COVID-19.

W najbliższym czasie przedstawimy dobre, bardzo dobre warunki funkcjonowania tej gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach. Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku jedną z najwyższych w Europie, a była jedną z najniższych w Europie - przekazał.

Premier wskazał, że po zmianach kwota wolna od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy w Danii.

Podatkowe fair play

Premier Mateusz Morawiecki, podczas wizyty w Novo Pak na Mazowszu powiedział, że "po pandemii wszystkie firmy chcą wrócić do normalnego trybu funkcjonowania i widzą, że sytuacja się zmieniła".

Jak wyjaśnił, z rozmów z przedstawicielami wizytowanej spółki wynika, że pandemia przyniosła liczne problemy, takie jak np. "pozrywane łańcuchy dostaw".

Staramy się dopomóc polskim przedsiębiorcom. Utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu - to była nasza filozofia przez te 12, 14 miesięcy w pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i funkcjonowania bardzo wielu polskich firm - powiedział szef rządu.

W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy - dodał.

Nowe wyjście po pandemii wymaga planu i my ten plan mamy - zadeklarował Morawiecki. - To jest Polski Ład, w obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one będą jedne z najniższych w UE, ale wiemy też, że one muszą być sprawiedliwe - zaznaczył premier. - Wiemy też, że bez wsparcia państwa nie urosłyby takie potęgi, jak firmy francuskie, niemieckie czy włoskie. Każdy, kto zna biznes, doskonale wie, jak państwo pomaga - stwierdził.