Rekord szczepień

Reklama

"Wczoraj zanotowaliśmy rekordową do tej pory liczbę szczepień wykonanych jednego dnia - 273 778. Słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych! NPS nabiera tempa wraz z wzrostem dostaw do Polski i rejestracją kolejnych roczników. Zachęcamy do zapisów" - napisał Dworczyk we wpisie na Twitterze.

W Polsce wykonano dotąd 9 210 419 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymały 6 868 703 osoby. Zaszczepionych dwoma dawkami lub jednodawkowym preparatem J&J jest 2 341 716 osób – podano w środę na stronach rządowych.