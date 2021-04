Wśród zmian najważniejsze to: wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Co trzy lata ma ono podlegać zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji – procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia. Od 2008 r. maksymalna kwota wypłacana z FA wynosi 500 zł. Przeliczmy to na… kostki masła. Wtedy można ich było kupić ok. 140. Dziś o blisko jedną trzecią mniej. To pokazuje, jak spada wartość świadczenia - komentuje Żukowska-Gołębiewska.