Od początku roku w kolejnych tygodniach mamy od 1,3 tys. do 3 tys. więcej zgonów niż przed rokiem. W następnych nie będzie lepiej, ponieważ mamy do czynienia ze wzbierającą trzecią falą. Dwukrotnie w zeszłym tygodniu dzienna liczba zgonów przekroczyła 500, a tylko od poniedziałku do piątku z powodu koronawirusa zmarło 1999 osób. W pierwszych pięciu dniach marca zgonów było o połowę mniej.