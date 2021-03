- Statystyki, którymi dysponujemy, nie pokazują pełnego obrazu epidemii - wyjaśnia dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w rozmowie z reporterem Radia ZET Miłoszem Gocłowskim.

Reklama

Liczba zakażonych nawet 9 razy wyższa?

- Relacja osób zakażonych do liczby osób testowanych może wynosić 6 do 1, w szczycie fali nawet 12 do 1. W tej chwili liczba osób zakażonych jest między 7 a 9 razy wyższa niż to, co pokazują wyniki testów - dodaje dr Afelt, która jest doradczynią premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem ekspertki liczba zakażonych może jeszcze wzrosnąć, a szczyt trzeciej fali nastąpi na przełomie marca i kwietnia.