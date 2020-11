"Decyzja ta jest związana ze zmiennością na rynkach finansowych w ostatnim czasie, wpływającą negatywnie na możliwość przeprowadzenia oferty. Intencją akcjonariuszy sprzedających jest powrót to planów przeprowadzenia oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca" - czytamy w komunikacie.

Pierwotna oferta publiczna akcji Canal+ Polska, obejmująca łącznie do 21 617 600 akcji istniejących, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału, rozpoczęła się 3 listopada br. od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building miał potrwać do 9 listopada). Cenę maksymalną ustalono na 60 zł, a zakładany dzień pierwszego notowania akcji na GPW - na ok. 23 listopada br.

Canal+ Polska jest operatorem Platformy Canal+, oferującej pakiety, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich, jak również nowo wprowadzonej usługi streamingowej Canal+ (OTT). Pakiety telewizyjne są oferowane we wszystkich segmentach cenowych rynku płatnej telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium. Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce.