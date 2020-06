Maląg przypomniała także o innych świadczeniach, wprowadzonych w ostatnich latach, a finansowych z budżetu, m.in. trzynastej emeryturze, świadczeniu Mama4+ oraz programie Dobry Start (corocznej wyprawce szkolnej dla dzieci w wysokości 300 zł). "Program Rodzina 500+, który daje dzisiaj rodzinom gwarantowany, comiesięczny dochód, a przy tym również poczucie bezpieczeństwa, wypłacony został już w kwocie 114 mld zł" - powiedziała Maląg w Żyrardowie, cytowana na profilu resortu na Twitterze.

Program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku, od 1 lipca 2019 roku świadczenie to obejmuje wszystkie dzieci, niezależnie od kryterium dochodowego. Innym świadczeniem dla rodzin są wyprawki szkolne dla uczniów (w wysokości 300 zł, można o nie wnioskować od jutra) to dla budżetu państwa koszt 4,26 mld zł w latach 2018-2020. Z tego świadczenia w roku ubiegłym skorzystało 4,5 mln uczniów. Maląg przypomniała, że od dwóch lat emeryci otrzymują trzynastą emeryturę w wysokości najniższego świadczenie emerytalnego (obecnie 1,2 tys. zł brutto). "Trzynasta emerytura to już 22,5 mld zł wypłaconego świadczenia dla ponad 9,8 mln osób" - zaznaczyła minister, cytowana na Twitterze.

Przypomniała też, że kolejnym wprowadzonym w ostatnich latach programem jest Mama4+; wsparcie finansowe w wysokości najniższej emerytury otrzymuje blisko 57 tys. osób, które wskutek opieki nad dziećmi (co najmniej czworgiem) nie nabyły prawa do emerytury w obowiązującym systemie emerytalnym i nie posiadają źródła dochodu.