W roku 2015, 2016, 2017 było ok. 30 tys. stron ustaw gospodarczych, różnych innych, ale praktycznie większość z nich wpływających na gospodarkę. (...) W roku 2018 było 15 tys. ustaw - mówił szef rządu podczas poniedziałkowego spotkania z przedsiębiorcami. Jak zaznaczył, pierwszy raz od 25 lat nastąpił gwałtowny spadek liczby stron ustaw. Ograniczyliśmy przepisy zgodnie z waszymi postulatami, głównie waszymi, i obywateli, ale głównie przedsiębiorców. Trudno o lepszy miernik, lepszy wskaźnik tego, że redukujemy biurokrację - podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki zwrócił też uwagę na nowe relacje między państwem a przedsiębiorcami. Wskazał m.in. na zasady zawarte w "Konstytucji Biznesu" czy "100 zmianach dla firm". Przypomniał, że "Konstytucja Biznesu" ma szereg zasad fundamentalnych - co nie jest prawem zabronione to jest dozwolone. To obowiązuje dzisiaj w prawie przedsiębiorców, zasadniczej ustawie +Konstytucji Biznesu+, największej zmianie gospodarczej od 25 lat - podkreślił.

Zaznaczył, że tego typu rozwiązania, których celem jest ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości zostawiają wymierną, materialną korzyść w kieszeniach przedsiębiorców.