"Bird, czyli absolutny lider na rynku hulajnóg elektrycznych na świecie, wystartował dziś w Polsce. W Warszawie Bird wprowadza tym samym optymalne kosztowo i przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla transportu miejskiego, działając jednocześnie na rzecz zmniejszenia ruchu samochodowego. Od dzisiaj, codziennie w godzinach 7:00-21:00 Warszawiacy będą mogli zlokalizować i uruchomić hulajnogę elektryczną z wykorzystaniem aplikacji Bird" - czytamy w komunikacie.

Hulajnogi, które pojawią się w Warszawie są w pełni autorską konstrukcją Bird.

"Rozpoczęcie działań w Warszawie jest kolejnym krokiem po uruchomieniu usług Bird w Hiszpanii, Francji, Izraelu, Belgii i Austrii, w których usługi firmy okazują się wyjątkowo popularne" - czytamy dalej.

Bird proponuje rozwiązanie tzw. "ostatniej mili", czyli tej części przejazdu, w której nie ma już do dyspozycji transportu miejskiego, a jest jeszcze dużo do przejścia pieszo, wskazano w materiale.

"Tylko w czasie pierwszego roku działalności Bird, odnotowano ponad 10 mln przejazdów w 100 miastach. Gdyby tyle samo przejazdów wykonać przy użyciu samochodu, to spowodowałoby to emisję do atmosfery ponad 5,6 mln kg CO2" - napisano też w komunikacie.

W celu zapewnienia porządku na ulicach Warszawy, Bird dysponuje lokalnym zespołem, również w terenie, który upewnia się przez cały dzień, że hulajnogi są poprawnie parkowane i użytkowane.

"Jesteśmy zachwyceni, że możemy dziś wystartować w Warszawie. Jak w wielu miastach, nadmierny ruch i pogarszająca się jakość powietrza negatywnie wpływają na komfort życia mieszkańców. Misja Bird polega właśnie na tym, aby te problemy rozwiązywać i sprawić, że miasta są przyjemniejsze do życia, a mieszkańcy rezygnują z samochodów i przesiadają się na przyjazne środowisku, elektryczne hulajnogi. Efekty naszej misji już ożywają w miastach, w których już wystartowaliśmy. Na przykład w Paryżu 70% z korzystających z naszych usług mniej porusza się samochodami. Pochodzimy bardzo entuzjastycznie do dzisiejszego uruchomienia naszych usług i współpracy z miastem w celu zmniejszenia niepotrzebnych przejazdów samochodami oraz związanymi z tym korkami i szkodliwą emisyjnością" - powiedział wiceprezes Bird, szef firmy na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Patrick Studener, cytowany w komunikacie.

Bird założony został przez pioniera transportu Travisa VanderZandena w 2017 r. i ma siedzibę w USA, w kalifornijskim Venice.