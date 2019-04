Na taki krok zdecydowało się dokładnie 3730 "klientów" Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, którym obcięto wypłaty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270).

Cała dezubekizacyjna operacja polegała na prześwietleniu przez IPN historii 192 tys. rencistów i emerytów ze wszystkich służb podległych resortowi spraw wewnętrznych. W efekcie wydano 38,3 tys. decyzji o obniżce świadczenia. Odwołania do sądów złożyło 22,5 tys. osób. Jako że na wyroki będą musiały jeszcze trochę poczekać, to część z nich postanowiła w międzyczasie skorzystać z furtki, jaką daje im prawo – przeszły do ZUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego.

– Złożyły u nas wniosek o wstrzymanie wypłaty obniżonego świadczenia w związku z tym, że zaczęły je otrzymywać od innego organu – tłumaczy MSWiA. – Nie każdy poszkodowany przez ustawę może skorzystać z tego rozwiązania. Trzeba mieć staż ubezpieczeniowy w ZUS lub służbę w wojsku za sobą – wyjaśnia Damian Sucholewski, adwokat z Warszawy specjalizujący się w sprawach służb mundurowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy z kolei, że emerytura z FUS przysługuje urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy oprócz ukończenia powszechnego wieku emerytalnego udowodnią co najmniej 15 (kobieta) lub 20 lat (dla mężczyzn) okresów składkowych i nieskładkowych. Natomiast urodzeni po 31 grudnia 1948 r. muszą osiągnąć wiek emerytalny.

– W przypadku zbiegu prawa do emerytury z tytułu zatrudnienia z prawem do emerytury lub renty określonej w przepisach o zaopatrzeniu służb mundurowych wypłaca się jedno z tych świadczeń, wyższe lub wybrane przez zainteresowanego – podkreśla Maria Kuźniar z Biura Prasowego Centrali ZUS.

