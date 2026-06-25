Polscy giganci łączą siły. PGE, Orlen, Enea i Tauron odbudują energetykę Ukrainy

Podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku, szefowie największych krajowych firm paliwowo-energetycznych podjęli kluczową decyzję. PGE, Orlen, Enea oraz Tauron podpisały list intencyjny w sprawie zaangażowania w rekonstrukcję ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Dokument parafowali wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld oraz prezesi: Ireneusz Fąfara (Orlen), Grzegorz Kinelski (Enea) i Grzegorz Lot (Tauron). Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który uczestniczył w wydarzeniu, zaznaczył, że udział polskich firm w tym procesie to nie tylko szansa biznesowa, ale moralny obowiązek.

Odbudowa Ukrainy. Ile pieniędzy potrzeba?

Wojciech Balczun zwrócił uwagę na ogrom przedsięwzięcia. Bank Światowy szacuje wartość odbudowy Ukrainy na ponad 500 miliardów dolarów. Minister podkreślił, że to największy projekt tego typu od czasów II wojny światowej. Szef resortu aktywów wskazał, że połączenie sił największych spółek Skarbu Państwa jest najlepszym dowodem na to, że polski sektor energetyczny jest gotowy do wsparcia Kijowa.

Przedstawiciele spółek podkreślają, że wnoszą do projektu coś więcej niż tylko kapitał. Wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld wskazała, że polskie spółki dysponują unikalnym know-how oraz kompetencjami niezbędnymi do transformacji energetycznej.

Prezes Enei Grzegorz Kinelski zaznaczył, że nowe porozumienie otwiera drogę do modernizacji i rekonstrukcji ukraińskiego systemu energetycznego, wychodząc poza doraźną pomoc techniczną.

Prezes Tauronu Grzegorz Lot zwrócił uwagę na podwójny wymiar współpracy – tworzenie trwałej wartości biznesowej oraz czystą, przyjacielską pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że inicjatywa łączy biznes z głębokim zrozumieniem trudnej sytuacji, w jakiej codziennie znajdują się Ukraińcy żyjący w warunkach deficytu prądu.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Dwudniowa konferencja w Gdańsku gromadzi światowych liderów, szefów rządów i przedstawicieli instytucji finansowych. Uczestnicy skupiają się na dwóch filarach: pomocy gospodarczej oraz wsparciu obronnym dla Kijowa. Wcześniejsze edycje URC odbywały się m.in. w Berlinie, Londynie i Lugano.

Wspólne działanie polskich gigantów energetycznych stanowi istotny wkład w międzynarodowe starania na rzecz wzmocnienia odporności gospodarczej Ukrainy, która od 2022 roku aktywnie odpiera rosyjską agresję. Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler dodała, że resort oczekuje teraz na szybkie i realne efekty tej współpracy.