Dziennik Gazeta Prawana logo

Polscy giganci łączą siły. PGE, Orlen, Enea i Tauron odbudują energetykę Ukrainy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:27
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Życie codzienne w Kijowie w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji
Życie codzienne w Kijowie w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji/PAP/EPA
Polscy giganci energetyczni – PGE, Orlen, Enea oraz Tauron – łączą siły, aby pomóc w modernizacji zniszczonej infrastruktury Ukrainy. Podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku prezesi tych spółek podpisali list intencyjny, który koordynuje działania na rzecz wsparcia ukraińskiego systemu energetycznego.

Podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku, szefowie największych krajowych firm paliwowo-energetycznych podjęli kluczową decyzję. PGE, Orlen, Enea oraz Tauron podpisały list intencyjny w sprawie zaangażowania w rekonstrukcję ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Dokument parafowali wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld oraz prezesi: Ireneusz Fąfara (Orlen), Grzegorz Kinelski (Enea) i Grzegorz Lot (Tauron). Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który uczestniczył w wydarzeniu, zaznaczył, że udział polskich firm w tym procesie to nie tylko szansa biznesowa, ale moralny obowiązek.

Odbudowa Ukrainy. Ile pieniędzy potrzeba?

Wojciech Balczun zwrócił uwagę na ogrom przedsięwzięcia. Bank Światowy szacuje wartość odbudowy Ukrainy na ponad 500 miliardów dolarów. Minister podkreślił, że to największy projekt tego typu od czasów II wojny światowej. Szef resortu aktywów wskazał, że połączenie sił największych spółek Skarbu Państwa jest najlepszym dowodem na to, że polski sektor energetyczny jest gotowy do wsparcia Kijowa.

Przedstawiciele spółek podkreślają, że wnoszą do projektu coś więcej niż tylko kapitał. Wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld wskazała, że polskie spółki dysponują unikalnym know-how oraz kompetencjami niezbędnymi do transformacji energetycznej.

Prezes Enei Grzegorz Kinelski zaznaczył, że nowe porozumienie otwiera drogę do modernizacji i rekonstrukcji ukraińskiego systemu energetycznego, wychodząc poza doraźną pomoc techniczną.

Prezes Tauronu Grzegorz Lot zwrócił uwagę na podwójny wymiar współpracy – tworzenie trwałej wartości biznesowej oraz czystą, przyjacielską pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że inicjatywa łączy biznes z głębokim zrozumieniem trudnej sytuacji, w jakiej codziennie znajdują się Ukraińcy żyjący w warunkach deficytu prądu.

Niemieckie media ostro o nieobecności Zełenskiego w Gdańsku. "Kompletna porażka"
Niemieckie media ostro o nieobecności Zełenskiego w Gdańsku. "Kompletna porażka"

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Dwudniowa konferencja w Gdańsku gromadzi światowych liderów, szefów rządów i przedstawicieli instytucji finansowych. Uczestnicy skupiają się na dwóch filarach: pomocy gospodarczej oraz wsparciu obronnym dla Kijowa. Wcześniejsze edycje URC odbywały się m.in. w Berlinie, Londynie i Lugano.

Wspólne działanie polskich gigantów energetycznych stanowi istotny wkład w międzynarodowe starania na rzecz wzmocnienia odporności gospodarczej Ukrainy, która od 2022 roku aktywnie odpiera rosyjską agresję. Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler dodała, że resort oczekuje teraz na szybkie i realne efekty tej współpracy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: OrlenEneaTauronPGE
Powiązane
Odbudowa Ukrainy. Czy dla polskich firm zabraknie miejsca?
Odbudowa Ukrainy. Czy dla polskich firm zabraknie miejsca?
Wołodymyr Zełenski
To Zełenski wycofał się ze spotkania z Nawrockim? "Nie chciał nawet rozmawiać przez telefon"
Pieniądze na odbudowę Ukrainy
Ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy? Są nowe szacunki
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAtak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany »
Zobacz
|
Quiz z matematyki
Trudny quiz z matematyki. Mało kto zdobędzie 15/15
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Toyota Camry
Ma silnik 2.5 i spala 4,8 l na 100 km. Nowa Toyota trzęsie rynkiem. Jaka cena?
Nowa Skoda Peaq
Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj