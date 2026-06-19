Polacy coraz dłużej jeżdżą tym samym samochodem. Jak zmienia się rynek używanych aut?

W efekcie rynek wtórny przechodzi wielką transformację, która stawia kupujących przed bardzo trudnym dylematem pogodzenia obciążonego domowego budżetu z potrzebą swobodnej mobilności.

Dlaczego tak niechętnie sprzedajemy… starsze pojazdy?

Patrząc na dane rynkowe z lat 2025–2026, wyraźnie widać pogłębiające się różnice w strukturze handlu samochodami z drugiej ręki. Z jednej strony Polacy coraz dłużej eksploatują starsze auta, co bezpośrednio wynika z załamania i kryzysu tradycyjnego importu tanich pojazdów z Europy Zachodniej. Ostatnie raporty jednoznacznie wskazują, że podaż kilkunastoletnich aut drastycznie spada z miesiąca na miesiąc. Koszty ich sprowadzenia, wysokie opłaty administracyjne oraz rosnące cenniki usług u mechaników przestały być atrakcyjne. W konsekwencji średni wiek pojazdu na naszych drogach nieprzerwanie rośnie, a to zjawisko pociąga za sobą zupełnie nowe wyzwania eksploatacyjne i logistyczne. Utrzymanie starszego modelu w zadowalającej kondycji wymaga obecnie regularnego, bardzo starannego weryfikowania jego stanu technicznego, aby uniknąć niespodziewanych i kosztownych awarii z dala od miejsca zamieszkania. Wyeksploatowane podzespoły z natury wymuszają częstsze wizyty w profesjonalnych warsztatach, a dostępność naprawdę dobrej jakości części zamiennych potrafi być mocno ograniczona. Warto dodać, że wszelkie formalności prawne i obowiązki związane z ubezpieczeniem samochodu pozostają w Polsce niezmienne, absolutnie niezależnie od metryki, dużego przebiegu czy stopnia zużycia naszego wozu.

Zaskakujący popyt na nowsze auta używane?

Drugim, niezwykle dynamicznie rozwijającym się biegunem motoryzacyjnej rzeczywistości są pojazdy stosunkowo nowe, których wiek najczęściej nie przekracza zaledwie czterech lub pięciu lat. Według szczegółowych analiz rynkowych, popyt na takie maszyny rośnie wręcz lawinowo, przez co stają się one towarem wysoce deficytowym, nierzadko znikającym z ogłoszeń w mgnieniu oka. Konsumenci dysponujący gotówką lub zdolnością kredytową traktują je jako znacznie pewniejszą, a zarazem o wiele tańszą alternatywę dla niesamowicie drogich aut prosto z pachnącego nowością salonu dealerskiego. Wynika to w bardzo dużej mierze z faktu, na który mocno powoływał się instytut Samar – od 2024 roku sukcesywnie wdrażano rygorystyczne unijne dyrektywy nakazujące seryjny montaż skomplikowanych i zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Te nakazane prawem wymogi sprzętowe wywindowały ceny najnowszych, fabrycznych modeli do absolutnie rekordowych poziomów, odstraszając wielu potencjalnych nabywców detalicznych. Kierowcy, poszukując wyważonego i racjonalnego kompromisu, masowo ruszyli do sprawdzonych punktów sprzedaży aut używanych, które chwalą się pełną gwarancją techniczną na oferowane pojazdy. Nowsze samochody z drugiej ręki oferują kierowcom pożądane nowoczesne technologie, inteligentne systemy wsparcia, niskie spalanie paliwa oraz ogromny komfort podróżowania, a jednocześnie pozwalają bezboleśnie ominąć gigantyczny spadek wartości w pierwszych miesiącach po rejestracji. To silne zjawisko rynkowe powoduje, że zadbane i bezwypadkowe egzemplarze z udokumentowaną, krystaliczną historią serwisową potrafią zmienić nabywcę jeszcze tego samego dnia, w którym trafią na internetowy plac. Nabywcy takich pojazdów muszą oczywiście dopełnić wszystkich formalności prawnych, do których obligatoryjnie należy podstawowe ubezpieczenie OC.

Polacy coraz dłużej jeżdżą tym samym samochodem. Jak zmienia się rynek używanych aut?

Odpowiednia ochrona polisy a wiek i wartość naszego pojazdu

Niezależnie od tego, czy po wielotygodniowych poszukiwaniach decydujemy się ostatecznie na zaledwie kilkuletni, świetnie wyposażony model, czy ze względów czysto praktycznych pozostajemy na dłużej przy naszym starszym wozie, kwestia odpowiednio dobranej polisy wymaga rzetelnego pochylenia się nad dokumentami. W tym szerokim kontekście niezmiernie często pojawiają się dylematy dotyczące faktycznej opłacalności rozszerzania standardowej ochrony komunikacyjnej o pakiety o charakterze dobrowolnym. Zaglądając głębiej do przejrzystych i eksperckich poradników udostępnianych na bieżąco przez specjalistów marki Warta, można znaleźć wiele konkretnych wskazówek, które znacząco ułatwiają precyzyjne dopasowanie zakresu danej polisy do naszej konkretnej sytuacji życiowej. Dodatkowa ochrona w postaci dobrze skomponowanej umowy daje możliwość pokrycia kosztów w określonych sytuacjach, takich jak przypadkowa kolizja z naszej winy, nagła kradzież wprost z podziemnego parkingu czy niszczycielskie działanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Dzięki rozbudowanej ochronie, w razie bardzo stresującego zdarzenia z udziałem innych aut, możesz otrzymać odszkodowanie, które znacznie przyspieszy trudną naprawę uszkodzonych elementów blacharskich.

Cenionym i coraz chętniej wybieranym przez mądrych posiadaczy przykładem takiego nowoczesnego rozwiązania jest ubezpieczenie Autocasco, które warto przeanalizować zwłaszcza przy samochodach o dość znacznej wartości rynkowej, choć polisa AC w elastycznych pakietach sprawdza się znakomicie także przy solidnych i zadbanych starszych autach. Wybierając i personalizując odpowiedni dla siebie wariant polisy, warto śmiało i bez obaw skorzystać z intuicyjnych rozwiązań technologicznych, jakie z powodzeniem oferuje swoim klientom wspomniana Warta, a konkretnie poprzez bardzo prosty w obsłudze kalkulator składek na stronie online. To pomocne i miarodajne narzędzie pozwala bez zbędnej wizyty w placówce błyskawicznie oszacować pełne koszty polisy oraz dobrać precyzyjny zakres ubezpieczenia całkowicie adekwatny do naszych aktualnych zmartwień, uwzględniając na przykład auto zastępcze.