Zmiany na kluczowym stanowisku. Premier zdecydował ws. CPK

„Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” - przekazało ministerstwo w komunikacie.

Odwołanie na prośbę Laska

Resort podkreślił, że zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że odwołanie jest na prośbę samego Laska. "Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę" - powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Co to jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy w Polsce, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Główną częścią projektu jest centralne lotnisko zlokalizowane między Warszawą a Łodzią (w gminie Baranów), połączone z nową siecią Kolei Dużych Prędkości i układem autostrad