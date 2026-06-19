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Zmiany na kluczowym stanowisku. Premier zdecydował ws. CPK

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
38 minut temu
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Tusk
Premier odwołam pełnomocnika rządu ds. CPK/PAP/EPA
Zmiana na stanowisku pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier Donald Tusk odwołał Macieja Laska. Na stanowisku zastąpi go wiceminister Piotr Malepszak.

„Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” - przekazało ministerstwo w komunikacie.

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Odwołanie na prośbę Laska

Resort podkreślił, że zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że odwołanie jest na prośbę samego Laska. "Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę" - powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

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Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Co to jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy w Polsce, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Główną częścią projektu jest centralne lotnisko zlokalizowane między Warszawą a Łodzią (w gminie Baranów), połączone z nową siecią Kolei Dużych Prędkości i układem autostrad

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskCPKMaciej Lasek
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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