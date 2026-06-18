Niemiecki dziennik dotarł do raportu wywiadu. Rosyjska gospodarka w "wybuchowym położeniu"

Zgodnie z raportem gospodarka Rosji w wyniku przestawienia na gospodarkę wojenną znalazła się w potencjalnie "wybuchowym położeniu", w którym "wstrząs gospodarczy, taki jak na przykład ambitny pakiet sankcji wobec banków albo trwały spadek cen ropy" mógłby doprowadzić do szerszego kryzysu.

Niemiecki dziennik: Powszechne niewypłacalności i ukryte długi Rosji

Problemem rosyjskiej gospodarki ma być masowe udzielanie subsydiowanych przez państwo kredytów hipotecznych, co doprowadziło do wzrostu cen nieruchomości. Przytaczany w czwartek przez "FAZ" raport głosi, że możliwe jest przez to powstanie bańki oraz powszechne niewypłacalności.

Do tego dochodzą "ukryte długi" wynikające z preferencyjnych kredytów, których banki "pod presją Kremla" udzieliły przedsiębiorstwom zbrojeniowym o "kolosalnych potrzebach finansowych" – czytamy dalej w niemieckiej gazecie.

Raport wywiadu zbieżny z ustaleniami Instytutu Gospodarki Światowej

Raport wywiadu jest zbieżny z tym opublikowanym 11 czerwca przez Instytut Gospodarki Światowej (IfW) w Kilonii. Ekonomiści podkreślili w nim spadające dochody Rosji ze sprzedaży paliw, nikłe inwestycje pozawojskowe i mocno uszczuplone rezerwy finansowe. Ocenili, że rosyjska gospodarka jest w "stadium końcowym" i grozi jej załamanie.

Zdaniem IfW poza obszarami priorytetowymi dla wojska inwestycje w Rosji niemal zupełnie wyhamowały, a sektor cywilny pogrążył się w stagnacji. Prócz tego wolumen handlu zagranicznego spadł do najniższego poziomu od 15 lat.