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Wniosek o bon ciepłowniczy 2026. Odbierz od 1000 do 3500 zł wsparcia

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:58
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Bon ciepłowniczy 2026
Bon ciepłowniczy 2026. Jak otrzymać do 3500 zł dopłaty do rachunków?/Shutterstock
Jeśli Twoje mieszkanie jest ogrzewane ciepłem systemowym, rok 2026 przynosi szansę na istotne wsparcie finansowe. W obliczu zmian w cenach energii, rządowy program bonu ciepłowniczego ma na celu realne odciążenie domowych budżetów.

Czym dokładnie jest bon ciepłowniczy?

To jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego, czyli ciepła dostarczanego przez miejskie lub osiedlowe sieci ciepłownicze. Program stanowi formę wsparcia po zakończeniu okresu mrożenia cen energii, pomagając pokryć wyższe koszty eksploatacji mieszkań w blokach i wspólnotach.

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Kto może otrzymać wsparcie?

O dopłatę mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, których dochody netto nie przekraczają ustalonych progów:

  • Gospodarstwo jednoosobowe: do 3 272,69 zł.
  • Gospodarstwo wieloosobowe: do 2 454,52 zł na osobę.

Jeśli przekraczasz te limity, nadal możesz złożyć wniosek. Dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę", wsparcie zostanie przyznane w pomniejszonej wysokości. Minimalna kwota świadczenia wynosi 20 zł.

Ważne

Program nie obejmuje domów jednorodzinnych, które korzystają z indywidualnych źródeł ciepła, takich jak piece węglowe, gazowe, pelletowe czy pompy ciepła.

Ile możesz otrzymać?

Wysokość bonu jest bezpośrednio uzależniona od ceny ciepła systemowego za jeden gigadżul (GJ) w Twoim lokalu:

  • Przy cenie ciepła od 170 do 200 zł za GJ - przysługuje 1000 zł dopłaty.
  • Przy cenie ciepła od 200 do 230 zł za GJ - przysługuje 2000 zł dopłaty.
  • Przy cenie ciepła powyżej 230 zł za GJ - przysługuje 3500 zł dopłaty

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków na rok 2026 trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Gdzie składać wnioski?

Dokumenty należy składać w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania.

Co przygotować?

Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie o cenie ciepła. Musisz uzyskać je od zarządcy budynku, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, albo bezpośrednio od dostawcy ciepła. To ten dokument decyduje o wysokości przyznanej kwoty. Oprócz tego przygotuj informacje o dochodach gospodarstwa oraz numer rachunku bankowego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: 2026bon ciepłowniczy
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oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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