Czym dokładnie jest bon ciepłowniczy?

To jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego, czyli ciepła dostarczanego przez miejskie lub osiedlowe sieci ciepłownicze. Program stanowi formę wsparcia po zakończeniu okresu mrożenia cen energii, pomagając pokryć wyższe koszty eksploatacji mieszkań w blokach i wspólnotach.

Kto może otrzymać wsparcie?

O dopłatę mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, których dochody netto nie przekraczają ustalonych progów:

Gospodarstwo jednoosobowe: do 3 272,69 zł.

Gospodarstwo wieloosobowe: do 2 454,52 zł na osobę.

Jeśli przekraczasz te limity, nadal możesz złożyć wniosek. Dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę", wsparcie zostanie przyznane w pomniejszonej wysokości. Minimalna kwota świadczenia wynosi 20 zł.

Ważne Program nie obejmuje domów jednorodzinnych, które korzystają z indywidualnych źródeł ciepła, takich jak piece węglowe, gazowe, pelletowe czy pompy ciepła.

Ile możesz otrzymać?

Wysokość bonu jest bezpośrednio uzależniona od ceny ciepła systemowego za jeden gigadżul (GJ) w Twoim lokalu:

Przy cenie ciepła od 170 do 200 zł za GJ - przysługuje 1000 zł dopłaty.

Przy cenie ciepła od 200 do 230 zł za GJ - przysługuje 2000 zł dopłaty.

Przy cenie ciepła powyżej 230 zł za GJ - przysługuje 3500 zł dopłaty

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków na rok 2026 trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Gdzie składać wnioski?

Dokumenty należy składać w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania.

Co przygotować?

Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie o cenie ciepła. Musisz uzyskać je od zarządcy budynku, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, albo bezpośrednio od dostawcy ciepła. To ten dokument decyduje o wysokości przyznanej kwoty. Oprócz tego przygotuj informacje o dochodach gospodarstwa oraz numer rachunku bankowego.