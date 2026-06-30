Niemcy chcą wielkich cięć w budżecie UE. Kwota robi wrażenie

Berlin chce obcięcia budżetu aż o 400 mld euro

W dokumencie zapisano, że „w obecnym kształcie porozumienie (w sprawie unijnego budżetu - PAP) jest niemożliwe” - podał Reuters. Jak zauważył, to zapowiedź trudnych negocjacji, bo wieloletnie ramy finansowe na lata 2028-2034 muszą zostać zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Obecna propozycja KE wynosi 2 bln euro, Niemcy chcą jednak, by została obniżona o ok. 400 mld euro. Poprzedni budżet, na lata 2021-2027, wynosił 1,3 bln euro.

Niemcy: Zmniejszony budżet będzie i tak większe niż ramy finansowe 2021-2027

Jednocześnie rząd kanclerza Niemiec Friedricha Merza podkreśla, że nawet przy pomniejszeniu wieloletniego budżetu UE o 400 mld euro będzie on o 27 proc. większy od ram finansowych na lata 2021-2027. Oznaczałoby to, że roczna składka Niemiec, największego płatnika netto w UE, wzrosłaby do ponad 50 mld euro.

Merz wezwał wcześniej państwa członkowskie do zawarcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych do końca 2026 roku.