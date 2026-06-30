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Niemcy chcą wielkich cięć w budżecie UE. Kwota robi wrażenie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 14:29
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Niemcy chcą wielkich cięć w budżecie UE. Kwota robi wrażenie
Niemcy chcą wielkich cięć w budżecie UE. Kwota robi wrażenie/Shutterstock
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca budżetu UE na lata 2028–2034 napotyka opór największej gospodarki Wspólnoty. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł Reuters, Niemcy chcą ograniczyć jego wartość o ok. 400 mld euro, argumentując, że obecny plan jest „nie do udźwignięcia finansowo”.

Berlin chce obcięcia budżetu aż o 400 mld euro

W dokumencie zapisano, że „w obecnym kształcie porozumienie (w sprawie unijnego budżetu - PAP) jest niemożliwe” - podał Reuters. Jak zauważył, to zapowiedź trudnych negocjacji, bo wieloletnie ramy finansowe na lata 2028-2034 muszą zostać zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Obecna propozycja KE wynosi 2 bln euro, Niemcy chcą jednak, by została obniżona o ok. 400 mld euro. Poprzedni budżet, na lata 2021-2027, wynosił 1,3 bln euro.

Niemcy: Zmniejszony budżet będzie i tak większe niż ramy finansowe 2021-2027

Jednocześnie rząd kanclerza Niemiec Friedricha Merza podkreśla, że nawet przy pomniejszeniu wieloletniego budżetu UE o 400 mld euro będzie on o 27 proc. większy od ram finansowych na lata 2021-2027. Oznaczałoby to, że roczna składka Niemiec, największego płatnika netto w UE, wzrosłaby do ponad 50 mld euro.

Merz wezwał wcześniej państwa członkowskie do zawarcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych do końca 2026 roku.

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Źródło Reuters
Tematy: NiemcyUnia Europejskabudżet UE
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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