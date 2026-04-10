MOPS: Zasiłek celowy jak pielęgnacyjny. Kwoty i przesłanki inne, ale wypłata co miesiąc [Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej]

Nie planowane są zmiany w innych obszarach, które różnią zasiłek pielęgnacyjny od zasiłku celowego. Np. zasiłek pielęgnacyjny zazwyczaj wymaga orzeczenia o niepełnosprawności. Osobie, która ukończyła 75 lat wypłaca się 215,84 zł miesięcznie zasiłku pielęgnacyjnego bez takiego orzeczenia, ale w tym przypadku lepiej otrzymać dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł miesięcznie. Na marginesie, z niezrozumiałych powodów zasiłek pielęgnacyjny nie ma takiej samej wartości jak dodatek pielęgnacyjny.

Te wszystkie różnice między zasiłkiem celowym a pielęgnacyjnym pozostaną. Jedyna zmiana to możliwość wypłaty zasiłku celowego w ratach (np. miesięcznych albo kwartalnych).

Zasiłek celowy to dalej zasiłek jednorazowy na zakup żywności, leków, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, odzieży, a nawet drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Przyznaje się go na podstawie uznaniowej decyzji administracyjnej. Przy zasiłku pielęgnacyjnym nie ma tej uznaniowości - musi zostać przyznany jak ma się odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności (albo wiek 75+).

Przykład (stan obecny):

Przykład Jan Kowalski potrzebuje przez cały rok leku i otrzymał z MOPS na ten cel zasiłek celowy 300 zł. Kwota pozwala kupić lek na okres 3 miesięcy. Po trzech miesiącach Jan Kowalski składa ponownie wniosek o zasiłek celowy, a MOPS ponownie rozpatruje pozytywnie ten wniosek.

Zasiłek celowy ma zazwyczaj niskie kwoty - żadnym zaskoczeniem nie jest wypłata przez MOPS 200 zł tego zasiłku (jednorazowo). To częsta sytuacja. Zestawmy kwotę 200 zł z nakładem pracy (i powtarzaniem tego procesu kilka razy w roku) zarówno po stronie np. osoby niepełnosprawnej jak i MOPS. Oczywiste jest, że lepiej jak po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej będzie tak:

Przykład Jan Kowalski potrzebuje przez cały rok leku i otrzymał z MOPS na ten cel zasiłek celowy 1200 zł. Kwota pozwala kupić lek na cały rok. MOPS wypłaca zasiłek po 100 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zmieni zasiłek celowy

Pomysł zawarty jest w najnowszym projekcie ustawy o pomocy społecznej.

I tak opisuję autorzy nowelizacji:

„Jednocześnie przewidziano dodanie ust. 2a, stanowiącego możliwości wypłaty zasiłku celowego jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, co ma na celu doprecyzowanie charakteru zasiłku celowego jako świadczenia związanego z określonym celem, a nie z jednorazowym aktem wypłaty. Rozwiązanie to eliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków w przypadku wydatków o charakterze ciągłym lub powtarzalnym, ogranicza nadmierne obciążenia administracyjne po stronie osób korzystających z pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zwiększa racjonalność i efektywność udzielanego wsparcia.”

Jeżeli projekt zostanie uchwalony przez Sejm, to zasiłek celowy może być wypłacony jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

I stanie się podobny do zasiłku pielęgnacyjnego, który dziś generalnie jest ograniczony dla osób mających orzeczenie o niepełnosprawności (zasiłek celowy nie wymaga takiego orzeczenia.

Porównajmy przesłanki dla obu zasiłków:

Zasiłek pielęgnacyjny - przesłanki otrzymania (źródło gov.pl)

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie (od 2019 r.!)

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; - osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie; - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek celowy - źródło informacji gov.pl

Podstawą wypłaty zasiłku celowego jest art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Po nowelizacji przepis ma mieć takie brzmienie:

Podstawa prawa 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy (bez zmian) 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów transportu publicznego, ekonomicznego usamodzielnienia, a także kosztów pogrzebu.”, 2a. Zasiłek celowy może być wypłacony jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. 3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne (bez zmian). 4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego (bez zmian).

Ministerstwo Rodziny, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zasiłku celowym

Ważne Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

„Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia , ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.”