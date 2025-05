Waloryzacja 2026 - jaka będzie? Ile mogą zyskać emeryci?

Zgodnie z przewidywaniami, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku wyniesie około 5,2%, co jest niższym poziomem niż 5,5% zastosowane w 2025 roku. Dla osób otrzymujących minimalne świadczenie (obecnie 1 878,91 zł brutto), oznacza to wzrost o niespełna 100 zł – do około 1 976,61 zł brutto.

Dla porównania:

emerytura netto 1 800 zł - po waloryzacji ok. 1 723 zł

- po waloryzacji emerytura netto 3 000 zł - po waloryzacji ok. 2 793 zł

Wzrosty w ujęciu netto wyniosą średnio od 85 do 160 zł miesięcznie.

Trzynasta emerytura 2026 bez niespodzianek

Trzynasta emerytura nadal będzie wypłacana jako dodatkowy zastrzyk gotówki w kwietniu. Jej wysokość nie zmieni się – będzie równa minimalnej emeryturze brutto, czyli około 1 976,61 zł brutto, co daje około 1 634,72 zł netto.

Czternasta emerytura 2026 – coraz mniej osób dostanie pełną kwotę

Czternasta emerytura nadal ma być wypłacana jesienią, ale pełną kwotę – również równą minimalnej emeryturze – otrzymają tylko ci seniorzy, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tej granicy czternastka będzie pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, aż do całkowitego wykluczenia. Co ważne, próg ten nie podlega waloryzacji, więc z każdym rokiem więcej seniorów otrzyma czternastkę w niższej kwocie lub straci do niej prawo.

Czy prognozy mogą się zmienić?

Choć rząd już przedstawił szacunkowe dane, ostateczna decyzja zapadnie dopiero na początku 2026 roku. Kluczowe będą wtedy dane o realnej inflacji oraz wzroście wynagrodzeń z 2025 roku. Istnieje też możliwość zastosowania waloryzacji mieszanej lub dodatkowego wskaźnika, jeżeli inflacja okaże się wyższa, niż zakładano.

Dodatki dla emerytów – co jeszcze może wspomóc domowy budżet?

Seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia, takie jak:

Dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł (dla osób powyżej 75 lat lub niesamodzielnych)

– 330,07 zł (dla osób powyżej 75 lat lub niesamodzielnych) Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł (niezależny od dodatku ZUS, wypłacany przez gminy)

– 215,84 zł (niezależny od dodatku ZUS, wypłacany przez gminy) Dodatek kombatancki – 294,39 zł

294,39 zł Dodatek dla inwalidów wojennych /wojskowych – 981,81 zł

/wojskowych – 981,81 zł Refundacja leków w programie „Leki 75+”

Te świadczenia również wzrosną w 2026 roku w wyniku marcowej waloryzacji. Szczegóły będą znane na początku roku, po ogłoszeniu oficjalnego wskaźnika waloryzacji.

Mimo to, rok 2026 prawdopodobnie nie przyniesie rekordowych podwyżek. Trzynastka i czternastka pozostaną w systemie, ale ich realna wartość – ze względu na inflację i sztywne limity – może być niższa niż oczekiwali seniorzy. Osoby otrzymujące świadczenia nieznacznie wyższe od przeciętnych powinny szczególnie uważać – mogą stracić prawo do pełnej czternastki.