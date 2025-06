Rząd przeforsował ważną zmianę w systemie emerytalnym – wiek zakończenia pracy ma wzrosnąć do 70 lat. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Choć dotyczy to tylko jednej grupy zawodowej, eksperci nie mają wątpliwości - to może być wstęp przed szerszą reformą. Co na to ZUS, prawnicy i prezydent? Sprawdzamy kulisy nowego projektu.