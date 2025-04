Dwie emerytury jeszcze przed świętami. Dla kogo?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Do tych świadczeń zaliczają się: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Reklama

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość trzynastej emerytury wynosi 1878,91 zł brutto. Kwota tegorocznej trzynastej emerytury jest nieco niższa niż minimalna emerytura. Jest to spowodowane potrąceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz zaliczki na podatek dochodowy (12 proc.) od tej dodatkowej kwoty. W rezultacie rzeczywista kwota trzynastej emerytury do wypłaty może się różnić w zależności od wysokości podstawowego świadczenia, wahając się od 1558,83 zł do 1484,34 zł dla osób otrzymujących emeryturę w wysokości 2400 zł i więcej.

Jak otrzymać wyższą trzynastą emeryturę?

Reklama

Aby otrzymać wyższą "trzynastkę" (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne), należy złożyć wniosek EPD-21 w ZUS, jeśli roczny dochód emeryta nie przekracza 30 tys. zł. Dzięki temu od świadczenia nie zostanie pobrana zaliczka na podatek. Wniosek można złożyć:

Bezpośrednio w placówce ZUS (osobiście lub przez upoważnioną osobę).

Pocztą.

Elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

Złożenie wniosku EPD-21 w ZUS pozwala na uniknięcie potrącania zaliczek na podatek dochodowy od emerytury, renty oraz dodatkowych świadczeń (takich jak trzynasta i czternasta emerytura) do momentu, gdy roczny dochód emeryta nie przekroczy 30 tys. zł. Oznacza to, że seniorzy, których roczny dochód nie przekracza tej kwoty, mogą otrzymać wyższe świadczenia, ponieważ nie będą one pomniejszane o zaliczkę na podatek.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury w kwietniu 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował szczegółowy harmonogram wypłat świadczeń na kwiecień. Ze względu na to, że niektóre terminy wypadają w weekend, wypłaty zostaną zrealizowane w inne dni niż zwykle. Oto szczegółowy harmonogram: