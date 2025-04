Jakie dodatki do emerytury są dostępne w 2025 roku?

Dodatki emerytalne to świadczenia uzupełniające, które mogą znacząco poprawić sytuację finansową seniorów. W 2025 roku dostępne są następujące dodatki:

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek kombatancki

Dodatek kompensacyjny

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek dla osób represjonowanych

Ryczałt energetyczny

Ekwiwalent węglowy

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4+)

Dodatki dla inwalidów wojennych i wojskowych

Świadczenie honorowe dla stulatków

Darmowe leki

Renta wdowia

13. i 14. emerytura

Każdy z tych dodatków ma określone kryteria przyznawania i swoją wartość, która została zwaloryzowana w 2025 roku.

Waloryzacja emerytur 2025

1 marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja emerytur i dodatków do emerytury. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc., a to oznacza, że od 1 marca 2025 minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1615,77 zł netto. Podwyższone o wskaźnik waloryzacji zostały także dodatki do emerytury.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z najpopularniejszych świadczeń uzupełniających. Od marca 2025 roku jego wysokość wzrosła do 348,22 zł miesięcznie. Jest to efekt corocznej waloryzacji, która uwzględnia wzrost kosztów życia.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji,

Osobom, które ukończyły 75 lat (przysługuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku).

Warto pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych, w których koszty utrzymania są pokrywane przez budżet państwa lub NFZ. Nie można również pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku dochodowego, co oznacza, że cała kwota trafia do emeryta. Nie jest też wliczany do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego.

Ryczałt energetyczny - wysokość świadczenia po waloryzacji 2025

Ryczałt energetyczny to świadczenie przeznaczone dla kombatantów i osób uprawnionych. Po waloryzacji w 2025 roku ryczałt energetyczny wynosi 316,31 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się:

Kombatanci,

Żołnierze zastępczej służby wojskowej,

Osoby deportowane do pracy przymusowej,

Wdowy i wdowcy po kombatantach.

Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin składania wniosków o ryczałt energetyczny

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie. Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, dlatego warto nie zwlekać z jego złożeniem. Roszczenia o wypłatę ryczałtu energetycznego przedawniają się po 3 latach.

Dodatek kombatancki to wsparcie dla osób, które walczyły o niepodległość Polski. Po waloryzacji w 2025 roku wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł miesięcznie.

Dodatek kombatancki przysługuje:

Kombatantom,

Żołnierzom zastępczej służby wojskowej,

Osobom, które jako dzieci zostały przymusowo zatrudnione przez okupanta,

Osobom będącym cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych.

Aby otrzymać dodatek kombatancki, należy posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Opodatkowanie dodatku kombatanckiego

Dodatek kombatancki jest zwolniony z podatku dochodowego. Oznacza to, że świadczenie to jest wypłacane w pełnej wysokości.

Dodatek kompensacyjny to świadczenie dla wdów i wdowców po kombatantach. W 2025 roku, po waloryzacji, wynosi 52,24 zł miesięcznie. Dodatek kompensacyjny przysługuje wdowom i wdowcom po:

Kombatantach,

Żołnierzach zastępczej służby wojskowej,

Osobach deportowanych do pracy przymusowej.

Aby otrzymać dodatek kompensacyjny, należy złożyć wniosek do ZUS lub KRUS wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia zmarłego małżonka.

Dodatek za tajne nauczanie to świadczenie przeznaczone dla nauczycieli, którzy w czasie wojny prowadzili tajne nauczanie. Po waloryzacji w 2025 roku dodatek za tajne nauczanie wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje osobom, które:

W latach 1939-1945 prowadziły tajne nauczanie,

Były więzione za tę działalność.

Aby otrzymać ten dodatek, należy posiadać zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty lub odpowiednie dokumenty potwierdzające prowadzenie tajnego nauczania.

Dodatek dla osoby represjonowanej to świadczenie dla osób, które doznały represji politycznych w okresie PRL. W 2025 roku, po waloryzacji, wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje osobom, które:

Były więzione, internowane lub deportowane z przyczyn politycznych,

Doznały represji ze strony organów państwowych w okresie PRL,

Posiadają status osoby represjonowanej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wniosek o dodatek dla osoby represjonowanej można złożyć w dowolnym momencie. Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku. Roszczenia o wypłatę dodatku przedawniają się po 3 latach.

Ekwiwalent węglowy - wysokość i zasady przyznawania w 2025 roku

Ekwiwalent węglowy to świadczenie dla emerytów i rencistów, którzy mieli prawo do deputatu węglowego. W 2025 roku ekwiwalent węglowy wynosi 30 proc. przeciętnej ceny detalicznej 1 tony węgla, jednak nie mniej niż 250 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać ekwiwalent węglowy?

Ekwiwalent węglowy przysługuje:

Emerytom i rencistom z branży górniczej,

Rodzinom górników, którzy zginęli w wyniku wypadku przy pracy,

Wdowom i wdowcom po górnikach, którzy mieli prawo do ekwiwalentu.

Aby otrzymać ekwiwalent węglowy, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do deputatu węglowego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4+) - dla kogo i ile wynosi w 2025 roku?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane również jako program Mama 4+, to wsparcie dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. W 2025 roku świadczenie to wynosi tyle, co najniższa emerytura, czyli 1878,91 zł brutto.

Komu przysługuje świadczenie Mama 4+?

Świadczenie przysługuje osobom, które:

Wychowały co najmniej czworo dzieci,

Osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni),

Nie mają niezbędnych środków utrzymania,

Nie pobierają emerytury lub pobierają emeryturę niższą od najniższej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Mama 4+?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy:

Wypełnić wniosek ERSU dostępny w placówkach ZUS lub online.

Dołączyć akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające ich wychowanie.

Złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS.

Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, więc warto złożyć go jak najszybciej.

Dodatki dla inwalidów wojennych i wojskowych - wysokość po waloryzacji 2025

Dodatki dla inwalidów wojennych i wojskowych to wsparcie dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej. W 2025 roku dodatek dla inwalidów wojennych wynosi od marca 2025 roku około 522,34 zł. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego wynosi 1332,25 zł.

Dodatki przysługują osobom, które:

Posiadają orzeczenie o inwalidztwie wojennym lub wojskowym,

Mają ustaloną grupę inwalidzką,

Posiadają odpowiednią dokumentację medyczną.

Wniosek o dodatek składa się w ZUS wraz z dokumentacją potwierdzającą inwalidztwo.

Świadczenie honorowe dla stulatków - wysokość w 2025 roku

Świadczenie honorowe to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które ukończyły 100 lat życia. W 2025 roku wynosi 6246,13 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane dożywotnio.

Jak otrzymać świadczenie honorowe dla stulatków?

Świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać wniosku. ZUS sam ustala prawo do świadczenia na podstawie danych z rejestru PESEL. Świadczenie przyznawane jest od miesiąca, w którym osoba ukończyła 100 lat.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Świadczenie honorowe dla stulatków podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podobnie jak emerytura. Oznacza to, że od kwoty świadczenia pobierany jest podatek dochodowy.

Seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia mogą ubiegać się o dodatek do emerytury w postaci bezpłatnych lekówznajdujących się na specjalnej liście "S". Jak skorzystać z tego dodatku? To bardzo proste! Wystarczy udać się do lekarza, który wypisze receptę z oznaczeniem "S".

Renta wdowia

Renta wdowia to świadczenie przyznawane osobom po stracie małżonka, które umożliwia połączenie własnej emerytury z rentą rodzinną. Należy jednak pamiętać, że wysokość łącznego świadczenia jest limitowana. Dotychczas osoby po stracie małżonka miały możliwość pobierania wyłącznie jednego świadczenia: własnej emerytury lub 85 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Nowe przepisy umożliwiają wybór korzystniejszej opcji, polegającej na pobieraniu pełnej kwoty jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Osoby uprawnione do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej, zyskają możliwość wyboru optymalnego wariantu ich wypłaty. W praktyce oznacza to dodatkowe środki finansowe dla emerytów.

13. i 14. emerytura w 2025 roku - wysokość i terminy wypłat

Dodatkowe roczne świadczenia emerytalne to także 13. i 14. emerytura. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w 2025 roku. Z kolei nie wiadomo jeszcze, czy czternasta emerytura zostanie wypłacona w tym roku.

13. emerytura 2025

Trzynasta emerytura w 2025 roku wynosi tyle samo co najniższa emerytura, czyli 1878,91 zł brutto. Jest wypłacana wszystkim emerytom i rencistom bez kryterium dochodowego, zazwyczaj w kwietniu każdego roku.

14. emerytura 2025

Czternasta emerytura w 2025 roku również wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle samo, ile minimalna emerytura. Jednak obowiązuje tu kryterium dochodowe. W pełnej wysokości otrzymują ją osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". Czternasta emerytura wypłacana jest zazwyczaj we wrześniu lub październiku.

Opodatkowanie 13. i 14. emerytury

Zarówno 13. jak i 14. emerytura podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od obu świadczeń pobierana jest zaliczka na podatek oraz składka zdrowotna.

Możliwość łączenia dodatków emerytalnych z innymi formami wsparcia

Większość dodatków do emerytur można łączyć z innymi formami wsparcia, jednak z pewnymi wyjątkami.

Które dodatki do emerytury można łączyć?

Można jednocześnie pobierać dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny.

Można łączyć dodatek dla osoby represjonowanej z dodatkiem za tajne nauczanie.

Świadczenie honorowe dla stulatków można łączyć z wszystkimi innymi dodatkami.

Których dodatków do emerytury nie można łączyć?

Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobom pobierającym emeryturę w pełnej wysokości.

Przed złożeniem wniosku o dodatek warto skonsultować się z pracownikiem ZUS, który pomoże ustalić, jakie świadczenia można łączyć.

Jak ubiegać się o dodatki do emerytury w 2025 roku?

Aby otrzymać dodatki do emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS. W zależności od rodzaju dodatku, wymagane są różne dokumenty potwierdzające uprawnienia. Podstawowe kroki przy ubieganiu się o dodatki to:

Sprawdź, do jakich dodatków jesteś uprawniony,

Przygotuj niezbędne dokumenty (zaświadczenia, orzeczenia lekarskie, dokumenty kombatanckie),

Wypełnij odpowiedni wniosek (dostępny w placówce ZUS, KRUS lub online),

Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji,

Czekaj na decyzję (zazwyczaj okres rozpatrywania trwa do 30 dni).

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z pracownikiem ZUS lub KRUS, który pomoże w prawidłowym wypełnieniu wniosku i skompletowaniu dokumentów.

Nie, dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub osobom, które ukończyły 75 lat. Emeryci, którzy nie spełniają tych warunków, nie otrzymają dodatku.

Czy można pobierać jednocześnie kilka dodatków do emerytury?

Tak, można pobierać jednocześnie kilka różnych dodatków, o ile spełnia się warunki do ich otrzymania. Przykładowo, osoba uprawniona może jednocześnie pobierać dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny.

Czy dodatki do emerytury są waloryzowane co roku?

Tak, większość dodatków do emerytury podlega corocznej waloryzacji, która jest przeprowadzana zazwyczaj w marcu. Wysokość waloryzacji zależy od wskaźnika inflacji oraz realnego wzrostu płac.

Czy 13. i 14. emerytura będą wypłacane również w 2026 roku?

Zgodnie z obecnymi przepisami, 13. emerytura jest świadczeniem stałym i najpradopodobniej będzie wypłacana również w kolejnych latach. W przypadku 14. emerytury decyzja o jej wypłacie w 2026 roku będzie zależała od sytuacji budżetowej państwa i odpowiednich regulacji prawnych.

Czy świadczenia i dodatki emerytalne są dziedziczone?

Nie, większość dodatków do emerytury wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego. Wyjątkiem są niektóre świadczenia dla rodzin osób uprawnionych, jak dodatek kompensacyjny dla wdów i wdowców po kombatantach czy renta rodzinna.

