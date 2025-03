Okresowa emerytura kapitałowa 2025

Kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły 60 lat, mogą ubiegać się o okresową emeryturę kapitałową. To świadczenie jest konsekwencją reformy emerytalnej z końca XX wieku, która wprowadziła II filar systemu emerytalnego.

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie, które przysługuje kobietom po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat), jeśli były uczestniczkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Jest to element reformy emerytalnej z 1999 roku, która podzieliła składki emerytalne na dwie części: przekazywaną do ZUS (I filar) i do OFE (II filar). W 2014 roku przeprowadzono kolejną reformę, w wyniku której część środków z OFE trafiła do ZUS, a członkostwo w OFE stało się dobrowolne.

Okresowa emerytura kapitałowa - dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową?

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet, które spełniają następujące warunki: ukończyły 60 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 65 roku życia.; posiadają zgromadzone środki na subkoncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE), które pozwalają na wypłatę co najmniej 20 zł miesięcznie oraz nie pobierają wcześniejszej emerytury, na przykład emerytury pomostowej.

Mężczyźni nie kwalifikują się do tego świadczenia, ponieważ ich standardowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, a emerytura jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako świadczenie dożywotnie. Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana do czasu osiągnięcia przez kobietę 65 roku życia. Po tym czasie kobieta przechodzi na standardową emeryturę wypłacaną przez ZUS. Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana wraz z emeryturą z ZUS.

Środki zgromadzone na subkoncie są źródłem wypłat emerytury kapitałowej. Istnieje możliwość, że wypłata będzie kontynuowana, aż do wyczerpania zgromadzonych środków. Jednak okres wypłaty nie może przekroczyć momentu, w którym kobieta osiągnie 65 lat, czyli wiek emerytalny obowiązujący mężczyzn. Po osiągnięciu określonego wieku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dokonuje ponownego obliczenia emerytury. Nowa kwota emerytury nie może być niższa od sumy dotychczas wypłacanych świadczeń. W procesie przeliczenia ZUS uwzględnia sumę składek zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, kapitał początkowy, środki zgromadzone na subkoncie. Warto również zaznaczyć, że okresowa emerytura kapitałowa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podobnie jak inne świadczenia emerytalne.

Okresowa emerytura kapitałowa 2025 - ile wynosi?

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie, które oblicza się, dzieląc środki zgromadzone na subkoncie w ZUS przez średnią oczekiwaną długość życia. Aby emerytura kapitałowa została wypłacona, jej miesięczna kwota musi wynosić co najmniej 20 zł. W praktyce jednak, kobiety zazwyczaj otrzymują świadczenia w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Kobiety, które mają prawo do okresowej emerytury kapitałowej, ale zdecydują się z niej nie skorzystać, nie tracą zgromadzonych środków. ZUS doliczy je do podstawy obliczenia "zwykłej" emerytury. Mężczyźni nie mają możliwości otrzymania okresowej emerytury kapitałowej, ponieważ ich standardowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, a emeryturę otrzymują od razu dożywotnio.

Co z okresową emeryturą kapitałową po 65 roku życia?

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie, które przysługuje kobietom po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat), ale nie jest to emerytura dożywotnia. Wypłata tego świadczenia ustaje dzień przed 65. urodzinami kobiety. Środki zgromadzone w ramach okresowej emerytury kapitałowej są następnie wliczane do podstawy obliczenia emerytury powszechnej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Czy okresowa emerytura kapitałowa jest korzystna?

Okazuje się, że dodatkowa emerytura dla kobiet w postaci okresowej emerytury kapitałowej może być korzystnym rozwiązaniem dla kobiet, które spełniają określone warunki i chcą zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe w okresie emerytalnym.

