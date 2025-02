Emerytura jest nieodzownym elementem systemu zabezpieczenia społecznego, zapewniając seniorom stabilne dochody po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki niej mogą oni pokrywać bieżące wydatki, takie jak czynsz, zakupy czy leki, zachowując przy tym odpowiedni standard życia. Emerytura stanowi zatem solidny fundament finansowy, gwarantujący poczucie bezpieczeństwa w okresie starości.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc przejść na emeryturę?

Nabycie prawa do minimalnego świadczenia emerytalnego, wynoszącego obecnie 1780,96 zł brutto, a od marca 2025 roku - 1878,91 zł brutto, uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, konieczne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po drugie, wymagany jest określony okres składkowy, wynoszący odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Oba te czynniki – wiek i staż pracy – są niezbędne do ustalenia prawa do emerytury.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury jest wynikiem skomplikowanego procesu obliczeniowego, uwzględniającego wiele zmiennych. Kluczowe znaczenie mają: długość okresu ubezpieczenia społecznego, wysokość zarobków i odprowadzonych składek, statystyczna długość życia oraz wiek przejścia na emeryturę. Na ostateczny wynik wpływają również dodatkowe oszczędności emerytalne zgromadzone w ramach dobrowolnych form oszczędzania, takich jak OFE, PPK czy IKE.

System emerytalny przewiduje coroczną aktualizację wysokości świadczeń emerytalnych w marcu (waloryzację) oraz składek na indywidualnych kontach w czerwcu. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z automatycznym uzyskaniem prawa do minimalnej emerytury. Decydującym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczenia jest długość okresu pracy, czyli staż ubezpieczeniowy. To właśnie staż stanowi podstawę obliczeń emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy - czy dostanę emeryturę? Jeżeli tak, to jaką?

Kobieta, która przez 20 lat pracowała na stanowisku z najniższym wynagrodzeniem, może liczyć jedynie na minimalną emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto, a od marca 2025 roku 1878,91 zł brutto. Chociaż wysokość składek emerytalnych nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość świadczenia, to osiągnięcie wymaganego 20-letniego stażu pracy gwarantuje prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego.

Aby mężczyzna mógł otrzymać w Polsce minimalną emeryturę, musi spełnić bardziej rygorystyczne warunki niż kobiety. Przede wszystkim wymagany jest co najmniej 25-letni staż pracy. Oznacza to, że panowie, którzy nie przepracowali takiego okresu, nie otrzymają gwarantowanego minimalnego świadczenia. Wysokość ich emerytury będzie uzależniona wyłącznie od wysokości składek, które odprowadzili przez całe życie zawodowe.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie 1,055, co oznacza wzrost o 5,5 proc. Jak się ją wylicza? Waloryzacja emerytur i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. Na przykład, emerytura w wysokości 2000 zł brutto po waloryzacji wzrośnie o 110 zł (2000 zł x 0,055 = 110 zł). Minimalna emerytura po waloryzacji w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto.