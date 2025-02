Chociaż medaliści olimpijscy i paraolimpijscy mają prawo do emerytury, dotychczasowe prawo nie przewidywało żadnych świadczeń dla dzieci tych sportowców, gdyby zmarli. Nowe przepisy mają wypełnić tę lukę, zapewniając wsparcie finansowe dzieciom osieroconym przez mistrzów sportu.

Emerytura olimpijska dla dzieci olimpijczyków

Tragiczna śmierć Michała Dąbrowskiego, odznaczonego dwoma medalami paraolimpijskimi, a także fakt, że osierocił on dwoje małych dzieci, przyczyniły się do podjęcia inicjatywy mającej na celu nowelizację przepisów prawnych.

W projekcie ustawy, który ma być wkrótce rozpatrywany przez Radę Ministrów, zaproponowano wypłacanie świadczeń dzieciom olimpijczyków do ukończenia przez nie 16. roku życia. W przypadku kontynuowania nauki, okres ten może zostać przedłużony do 26. roku życia.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras odbył spotkanie z panią Barbarą Dąbrowską, małżonką śp. Michała Dąbrowskiego. W trakcie rozmowy minister zapewnił o podjęciu działań legislacyjnych mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków życiowych dla dzieci zmarłych olimpijczyków.

Emerytura sportowa dla dzieci zmarłych sportowców - jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Świadczenie to będzie przysługiwało dzieciom medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, które w chwili śmierci rodzica-sportowca nie ukończyły 16 roku życia. W przypadku, gdy dziecko będzie kontynuowało naukę, świadczenie będzie wypłacane do ukończenia 26 roku życia.

Emerytura sportowa dla osieroconych dzieci sportowców - wysokość

Wysokość emerytury sportowej będzie zależała od wysokości emerytury olimpijskiej, która w 2024 roku wynosi 4203,04 zł brutto. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym śmierć sportowca nastąpiła.

Kiedy emerytura sportowa dla osieroconych dzieci zostanie wprowadzona?

Emerytura olimpijska, świadczenie pieniężne dla medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, dotychczas nie obejmowała wsparciem dzieci zmarłych sportowców. Nowe przepisy, które mają wejść w życie, przewidują tzw. emeryturę sportową dla osieroconych dzieci. A kiedy wejdą w życie? Na ten moment nie została podana dokładna data.

Emerytura olimpijska

Zgodnie z aktualnymi przepisami, emerytura olimpijska, której wysokość została ustalona na poziomie 4203,04 zł brutto i obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku, przysługuje obywatelom polskim, którzy zdobyli medal olimpijski oraz ukończyli czterdziesty rok życia. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego świadczenia jest niekaralność. Należy podkreślić, że prawo do emerytury olimpijskiej nie powstaje automatycznie, lecz wymaga złożenia stosownego wniosku do właściwego ministra.