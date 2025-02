Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne wypłacane osobom, które po osiągnięciu określonego wieku i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat zakończyły swoją aktywność zawodową. Choć wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to prawo polskie przewiduje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę pod pewnymi warunkami. Szczegółowe regulacje dotyczące tego świadczenia zawarto w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn: emerytura pomostowa

Z wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej mogą skorzystać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (np. górnicy, hutnicy, kierowcy autobusów, piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego) i spełniają określone warunki stażowe i wiekowe. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

Osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny: Co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Osiągnąć wymagany staż pracy: Co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe).

Co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe). Dodatkowe warunki: Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. oraz nieprzystąpienie do OFE, lub złożenie wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa.

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. oraz nieprzystąpienie do OFE, lub złożenie wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa. Uwaga: Emerytura pomostowa przysługuje do dnia poprzedzającego dzień, w którym mężczyzna osiągnie powszechny wiek emerytalny (obecnie 65 lat).

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn z tytułu opieki nad dzieckiem

Z wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem mogą skorzystać osoby, które zrezygnowały z pracy, aby zajmować się dzieckiem wymagającym stałej opieki. Wymagany jest 25-letni staż pracy do 31 grudnia 1998 roku. Ponadto wymaga się: całkowitej niezdolności dziecka do pracy i samodzielnej egzystencji, brak członkostwa w OFE (dla osób urodzonych po 1948 roku) oraz ubezpieczenie z tytułu pozostawania w stosunku pracy jako ostatnie ubezpieczenie przed 1 stycznia 1999 roku.

Wcześniejsza emerytura dla górników

Z wcześniejszej emerytury mogą skorzystać także górnicy, którzy spełniają określone warunki stażowe i wiekowe.Wiek emerytalny zależy od rodzaju pracy górniczej i stażu pracy. Wymagany jest co najmniej 25-letni staż pracy w kopalni (w tym określony staż pracy pod ziemią). Warto mieć na uwadze, że niektóre kategorie górników mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, pod warunkiem przepracowania określonego stażu pracy pod ziemią i spełnienia dodatkowych warunków.

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn wykonujących działalność twórczą lub artystyczną

Osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną, urodzone w latach 1949-1968, które nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na rzecz budżetu państwa, mają prawo do wcześniejszej emerytury pod warunkiem osiągnięcia do 31 grudnia 2008 roku wieku emerytalnego określonego dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną oraz posiadania wymaganego stażu pracy, w tym co najmniej 15-letniego okresu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Osoba wykonująca działalność twórczą lub artystyczną, urodzona po 1948 roku, może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że:

nie jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na indywidualnym koncie w OFE na rzecz budżetu państwa;

osiągnęła odpowiedni wiek emerytalny dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną;

do 1 stycznia 1999 roku posiadała wymagany staż pracy, w tym co najmniej 15 lat w zawodzie artysty lub twórcy.

Serwis poradnikprzedsiebiorcy.pl informuje, że wiek emerytalny dla osób wykonujących działalność artystyczną lub twórczą wynosi:

40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn w przypadku wykonywania zawodu tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera;

45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn w przypadku wykonywania zawodu solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych, tresera zwierząt drapieżnych;

55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn wykonujących zawód muzyka grającego na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych lub klawiszowych, a także operatora obrazu filmowego oraz fotografika.

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn urodzonych w latach 1949–1968, którzy pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Osoby urodzone w latach 1949-1968, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

Wiek emerytalny: Osiągnięcie wieku emerytalnego określonego dla danej płci i rodzaju wykonywanej pracy.

Osiągnięcie wieku emerytalnego określonego dla danej płci i rodzaju wykonywanej pracy. Staż pracy: Posiadanie co najmniej 20-letniego (kobiety) lub 25-letniego (mężczyźni) okresu składkowego i nieskładkowego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Posiadanie co najmniej 20-letniego (kobiety) lub 25-letniego (mężczyźni) okresu składkowego i nieskładkowego na dzień 31 grudnia 2008 roku. Praca w szczególnych warunkach: Udokumentowanie co najmniej 15 lat pracy w warunkach uznanych za szczególne lub o szczególnym charakterze, potwierdzone stosownymi dokumentami, takimi jak świadectwa pracy.

Udokumentowanie co najmniej 15 lat pracy w warunkach uznanych za szczególne lub o szczególnym charakterze, potwierdzone stosownymi dokumentami, takimi jak świadectwa pracy. Członkostwo w OFE: Nie są członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na rzecz budżetu państwa.

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze to taka, która ze względu na swoją szkodliwość dla zdrowia, uciążliwość lub wymagania dotyczące sprawności psychofizycznej przyspiesza proces starzenia zawodowego pracownika, wystawiając go na działanie czynników zewnętrznych szkodliwych dla organizmu.

Kobiety po ukończeniu 55. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 60. roku życia, którzy przepracowali co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nabywają prawo do wcześniejszej emerytury. Poradnik przedsiębiorcy informuje, że do tych prac zalicza się między innymi prace:

w górnictwie i energetyce,

w hutnictwie i przemyśle metalowym,

w zakładach chemicznych,

w przemyśle drzewnym i papierniczym,

w transporcie i łączności,

w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,

w przemyśle poligraficznym,

w służbie zdrowia i opiece społecznej,

wykonywane na statkach żeglugi powietrznej i w portach morskich,

w hutnictwie,

przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu,

wykonywane przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy,

wykonywane w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej,

nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Ponadto, aby praca była uznana za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającą do wcześniejszej emerytury, musi być wpisana na listę zawartą w specjalnym rozporządzeniu i potwierdzona w świadectwie pracy. Co więcej, musi być wykonywana regularnie przez cały etat.