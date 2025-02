Ponowne przeliczenie emerytury to dla wielu seniorów to bardzo korzystna zmiana. A to dlatego, że co roku zmieniają się tablice dalszego trwania życia, które publikuje GUS (Główny Urząd Statystyczny). To te tablice wpływają na wysokość świadczeń emerytalnych, a ich aktualizacja zazwyczaj oznacza wyższą emeryturę. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku? Jak złożyć wniosek i czy zawsze się to opłaca?