Warunki przejścia na emeryturę w Polsce

Aby przejść na emeryturę w Polsce, niezbędne jest spełnienie dwóch podstawowych kryteriów: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – oraz posiadanie wymaganego stażu pracy – minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Te czynniki wpływają na wysokość emerytury

Wysokość emerytury jest w głównej mierze determinowana przez wysokość uzyskiwanych dotychczas dochodów, które wpływają bezpośrednio na wysokość składek emerytalnych. Na ostateczny wynik ma również wpływ zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie. Dodatkowo, przy ustalaniu wysokości świadczenia kluczowe znaczenie ma średnia dalsza długość życia, która służy do określenia przewidywanego okresu wypłaty emerytury. Im dłuższy ten okres, tym niższa będzie miesięczna kwota świadczenia.

Jaka emerytura po 30 latach pracy?

Kobieta ubiegająca się o emeryturę w wieku 60 lat spełnia już wymagania wiekowe. Jeśli dodatkowo posiada 30-letni staż pracy, może liczyć na wyższe świadczenie niż minimalne. W przypadku kobiet, które przez większość okresu składkowego otrzymywały najniższe wynagrodzenie, wysokość emerytury zostanie zrównana do najniższej krajowej emerytury. Od 1 marca 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł brutto, pod warunkiem spełnienia wszystkich formalnych wymagań dotyczących wieku i stażu pracy. Świadczenie netto, czyli "na rękę", to około 1620,65 zł i na tyle mogą liczyć emeryci otrzymujący minimalną kwotę. W 2025 roku minimalne świadczenie wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto, czyli około 1620 zł netto.

Mężczyzna, który ukończył 60 lat i posiada 30-letni staż pracy, nie spełnia jeszcze warunków do nabycia prawa do emerytury. Wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi bowiem 65 lat.

Reklama

Wysokość emerytury po 30 latach pracy jest kwestią bardzo indywidualną, zależną od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków, staż pracy, a także prognozowana długość życia. Natomiast emerytki, które zarabiały powyżej minimalnej płacy, mogą liczyć na wyższe świadczenie, zwłaszcza przy 30-letnim stażu pracy. Ostateczna wysokość emerytury zależy przede wszystkim od przeciętnych zarobków w okresie składkowym.

Kalkulator emerytalny ZUS

Przybliżoną wysokość przyszłej emerytury można oszacować, korzystając z kalkulatora emerytalnego dostępnego na platformie ZUS.Narzędzie to wymaga podania następujących danych: